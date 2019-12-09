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Получить кредит по минимальной ставке за 5 минут: проект Myfin.by и Идея Банк
Источник материала: Myfin
Сумма кредита ограничена 10 000 белорусских рублей. Он выдается без справки о доходах и поручителях. Срок кредитования можно выбрать от 1 до 36 месяцев. Процентая ставка по потребительскому кредиту одна из самых низких на сегодняшний день — 12.89% годовых.
При положительном решении банка деньги на счет заявителя приходят моментально.
Более подробную информацию о кредите можно узнать здесь.
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Myfin.by с Идея Банк запускают совместный проект по онлайн-кредитованию физлиц. Получить кредит можно онлайн всего за 5 мин, оставив заявку на сайте. Специалисты банка...
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