Получить кредит по минимальной ставке за 5 минут: проект Myfin.by и Идея Банк

Источник материала: Myfin

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Сумма кредита ограничена 10 000 белорусских рублей. Он выдается без справки о доходах и поручителях. Срок кредитования можно выбрать от 1 до 36 месяцев. Процентая ставка по потребительскому кредиту одна из самых низких на сегодняшний день — 12.89% годовых.

При положительном решении банка деньги на счет заявителя приходят моментально. Оставить заявку на кредит.



Более подробную информацию о кредите можно узнать здесь.