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Получить кредит по минимальной ставке за 5 минут: проект Myfin.by и Идея Банк

10.12.2019 17:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Сумма кредита ограничена 10 000 белорусских рублей. Он выдается без справки о доходах и поручителях. Срок кредитования можно выбрать от 1 до 36 месяцев. Процентая ставка по потребительскому кредиту одна из самых низких на сегодняшний день — 12.89% годовых.

При положительном решении банка деньги на счет заявителя приходят моментально. Оставить заявку на кредит.

Более подробную информацию о кредите можно узнать здесь.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Myfin.by с Идея Банк запускают совместный проект по онлайн-кредитованию физлиц. Получить кредит можно онлайн всего за 5 мин, оставив заявку на сайте. Специалисты банка...
 
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