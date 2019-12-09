Осторожно: пиротехника! Советы и предупреждения РОЧС

Ежегодно в республике в первые два месяца зимы регистрируется рост травматизма от пиротехники. Абсолютное большинство несчастных случаев при обращении с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь произошло при использовании петард, фонтанов, бенгальских огней, хлопушек и, явно, при нахождении людей в нетрезвом состоянии, использовании контрафактных пиротехнических изделий, без ознакомления с инструкцией по применению.
Несколько советов, чтобы избежать травм:
- Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут подсунуть контрафакт.
- Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев, и тем более нельзя использовать пиротехнику в помещениях, домах, квартирах, подъездах, в местах с массовым скоплением людей.
- Нельзя держать фитиль во время поджигания около лиц. (Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 6-8 секунд. Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на кожу — ожог обеспечен.)
- Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты — это пиротехнические изделия повышенной опасности. Иногда, при установке в снег, ракета может накрениться, изменить направление и улететь в толпу. Поэтому при использовании таких пиротехнических изделий, как ракеты, необходимо следить за тем, чтобы их пусковые трубки были надежно зафиксированы на земле.
- Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре.
- Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. Пиротехнические изделия — это не игрушка для детей!
- Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более, специально бросать их под ноги.
- Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей).
- Нельзя подходить к зажженым салютам или фейерверкам ближе безопасного расстояния, указанного в инструкции по его применению.
- Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.
- Нельзя наклоняться над фейерверком.
Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по его применению. Найдите пару минут, чтобы внимательно ознакомиться с этой инструкцией. Это защитит Вас от ошибочных действий при применении пиротехники.
Пиротехника изначально была создана, чтобы дарить людям удовольствие. Фейерверки, салюты и другие пиротехнические изделия используются у нас издавна, чтобы создать ощущение праздника, чуда. А в неумелых и безответственных руках даже самая безобидная вещь может стать смертельно опасной.
Помните! Большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий происходит из-за безответственности и по недомыслию. Берегите себя, здоровье и жизнь своих близких и окружающих Вас людей!
Ганцевичский РОЧС