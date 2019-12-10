Эксперт Нацбанка: за $1 в Беларуси можно купить товаров в 3 раза больше, чем в США

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

ВВП Беларуси в долларах США: может уже есть 100 млрд?

Эксперт отметил, что по паритету покупательной способности ВВП рассчитывается разными международными организациями, в том числе Всемирным банком, МВФ. Есть определенная методика. Так что это не фиктивные цифры. И эта цифра по Беларуси – ВВП 189 млрд долларов по паритету покупательной способности – подтверждается на сегодня расчетами и международных институтов.

Скриншот из презентации Михаила Демиденко







«Почему имеет смысл смотреть на эту цифру, а не цифру ВВП в номинальной стоимости? Для начала - простой пример. ВВП в 2014 году у нас был 79 млрд долларов по номинальному курсу. В 2016 году по причине кризисов, изменений национальной валюты мы имели 48 млрд долларов. Если посчитать на сколько ВВП в номинальном выражении упал – получится 40%. Для сравнения: столько же - 40% - потеряла экономика Советского Cоюза за первый год Великой Отечественной войны, когда потери были самые большие. Понятно, в Беларуси ничего такого, сопоставимого с Великой Отечественной, не случалось в эти годы. Поэтому ВВП не падал на 40% у нас. Хотя в номинале в долларах он упал».

Михаил Демиденко. Фото Myfin.by



В Беларуси на 1 доллар можно купить в 3 раза больше, чем в США



«Большинство товаров (и услуг), которые мы покупаем, не торгуются на мировом рынке. И цены на них очень сильно отличаются. Например, я почувствовал, что такое паритет покупательной способности и номинальный курс валют на своей шкуре осенью 2011 года. Вы помните этот период с множественностью курсов, с огромной девальвацией рубля. Меня послали в командировку в Швейцарию. И накануне мы с друзьями заехали в Макдональдс и на троих человек накупили на 15долларов гамбургеров, попить чего-то, поесть, десерт (по обменному курсу на тот момент). И вот уже после перелета в аэропорту я вижу растяжку – гамбургер в Макдональдсе всего 11 евро – это, мол, скидка. И я думаю: вот накануне вечером в Минске за эту сумму мы втроем поели в Макдональдсе, а во Франкфурте я могу взять еды только на один зубок.

Вы, наверное, много слышали таких историй, когда люди, которые проживают в США, приезжают к нам лечить зубы, проверяться у врачей, делать какие-то операции. Очень много вещей, которые у нас стоят на самом деле дешевле, чем в США. Поэтому и была разработана эта методика паритета покупательной способности. Ее принцип в том, что то, производится в Беларуси, сравнивается по ценам не Республики Беларусь, а по ценам США.

Если, скажем, буханка хлеба у нас стоит 1 доллар, а в США 3 доллара, то белорусский хлеб будет считаться по 3 доллара. Это логично, что вы так считаете. Паритет покупательной способности показывает, сколько реальных товаров можно потребить у нас и за рубежом на определенную сумму (обычно в долларах США). И в Беларуси на доллар США в среднем вы можете потребить в три с половиной раза больше, чем в США. Все, наверное, наслышаны про цены на образование, медицину, жилищно-коммунальные услуги, на все то, что не может торговаться».

«Достаточно много товаров имеют такую неторгуемую компоненту. Если импортный товар сюда привозится, то рекламные издержки, перевозка его и т.д. рассчитываются по внутренним ценам, поэтому стоимость этого товара ниже. На некоторые импортные товары государство регулирует цены, и они не могут продаваться по тем же ценам, что за рубежом. И это тоже можно считать неторгуемым товаром».

Все это приводит к тому, что если сравнивать, сколько реально белорусы потребляют по международным нормам, то это уже на 189 млрд долларов ВВП с нашей экономикой.

Речь не про зарплату

«Здесь не про зарплату речь, а сколько вы на доллар можете купить у нас и сколько в Штатах. Логичнее умножать не на номинальный курс, а на паритет покупательной способности. Повторю, покупательная способность 1 доллара в Беларуси в три раза больше, чем в США. И за доллар здесь в среднем вы сможете купить больше, чем в США в 3,5 раза. Это факт, а не какая-то махинация со статистикой или измышления экономистов».

Почему номинальный курс отличается от паритета покупательной способности

«Вопрос, конечно, почему так сильно номинальный курс белорусского рубля отличается от паритета покупательной способности. Надо сказать, что мы достаточно сильно зависим от России. А Россия очень сильно зависит от нефти. Наш несырьевой экспорт в первую очередь ориентирован на РФ, и мы не можем достаточно свободно двигать реальный курс рубля. Как только наш реальный курс укрепляется по отношению к российскому рублю, наши товары становятся менее конкурентоспособны на российском рынке. Это самое главное. То, что мы продаем калийные удобрения, нефтепродукты – объемы этих продаж не зависят от номинального курса. А вот товары, которые выпускает, например, наше машиностроение, другие отрасли промышленности, сельское хозяйство, очень сильно зависят от курса нацвалюты в России».

Скриншот из презентации Михаила Демиденко







«Поскольку мы не можем укрепить свой реальный курс относительно российского рубля, мы повторяем динамику России. А в России платежный баланс, или даже торговый баланс, на две трети - это нефтепродукты, газ и т.п. Как только нефть дешевеет - их рубль, естественно, сразу теряет покупательную способность на внешнем рынке».

Нужно повышать эффективность

«Если брать сравнение с другими странами, мы видим зависимость: чем ниже уровень развития у страны, тем больше номинальный валютный курс отклоняется от паритета покупательной способности».

Скриншот из презентации Михаила Демиденко (Беларусь обозначена красным цветом)



Если бы мы соответствовали нашему международному уровню, то у нас уже ВВП в номинале был бы порядка 100 млрд долларов. То есть, у Беларуси есть определенный запас.

В долгосрочном плане основную роль играет эффективность экономики, считает эксперт.

Если повышается производительность труда в торгуемом секторе, если наши предприятия, которые ориентированы на экспорт, работают все эффективнее и эффективнее, то тогда мы богатеем и номинальный курс движется в сторону паритета покупательной способности»

«Если бы мы повысили эффективность наших предприятий, провели бы реформу предприятий, работающих в сфере экспорта и торгуемых товаров, то это отклонение стало бы меньше. Без реформ, без того чтобы повысить производительность труда, этого отклонения нам не избежать. У нас есть, условно говоря, задел. Достичь этих 100 млрд ВВП можно не только через экономический рост. Но мы можем повысить эффективность и тогда номинальный курс относительно паритета покупательной способности будет примерно на том уровне, на котором он должен быть. Это повысит номинальный ВВП, как я сказал, примерно до 95-100 млрд долларов».

Справочно:

Паритет покупательной способности - соотношение двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг.

Различные международные организации (Всемирный банк, Евростат) публикуют экономические показатели для разных стран в единой валюте (чаще всего в долларах США), используя обменные курсы, рассчитанные на основе паритета покупательной способности.