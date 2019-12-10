Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске выбрали лучшего студента 2019 года. На почетный титул претендовали 10 человек. Это будущие инженеры, финансисты, врачи, культурологи и педагоги, сообщает «МИР 24».

Позади у каждого – четыре месяца подготовки. Все ребята – победители отборов в своих вузах и областных финалах. В конкурсе участвовали почти 300 студентов более чем из 40 университетов страны. Жюри оценивало интеллектуальные и творческие способности, а также личные проекты конкурсантов.

«Эти ребята и творческие, и успешны в учебе, у них высокие баллы. Они участвуют в олимпиадах и научных конференциях, ведут здоровый образ жизни», – отметила секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич. «В первую очередь я хочу себе и своей семье доказать, что я могу быть лидером», – сказала студентка 4-го курса Витебского государственного университета имени Машерова Мария Соловьева.

Победила студентка факультета славянских и германских языков Барановичского университета Дарья Павловская. Ей подарили профессиональную акустическую систему и поездку за границу.