ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске обсудили защиту интеллектуальных прав

11.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на 7-м международном форуме по защите интеллектуальных прав обсудили, как остановить рост «пиратства» и копирование брендов, а также другие вопросы, передает «МИР 24».

В конференции участвуют чиновники, бизнесмены из стран ЕАЭС, а также Всемирная организация интеллектуальной собственности. Говорят о законах и судебной практике в этой сфере, о способах в ней заработать, о проблеме защиты авторских прав в интернете. Одна из актуальных тем – продвижение национальных брендов.

«Новых брендов в белорусской экономике возникает не так много. Либо мы их не всегда знаем. Может быть, они недостаточно популяризируются. Возможно, они есть, но хотелось бы о них знать больше и сделать более оптимальным путь их продвижения на рынки различных стран», – пояснила заместитель председателя Ассоциации защиты интеллектуальной собственности Валентина Дынич.

На семинарах и круглых столах форума выступают эксперты в области авторских прав. Кроме того, оказывается юридическая помощь организациям.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из актуальных тем 7-го международного форума – продвижение национальных брендов.
 
Новости дня
Новости разные
 
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ (c 2 по 8 декабря 2019 года)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Единство
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • liu jo официальный сайт на русском в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика