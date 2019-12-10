В Минске обсудили защиту интеллектуальных прав

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на 7-м международном форуме по защите интеллектуальных прав обсудили, как остановить рост «пиратства» и копирование брендов, а также другие вопросы, передает «МИР 24».



В конференции участвуют чиновники, бизнесмены из стран ЕАЭС, а также Всемирная организация интеллектуальной собственности. Говорят о законах и судебной практике в этой сфере, о способах в ней заработать, о проблеме защиты авторских прав в интернете. Одна из актуальных тем – продвижение национальных брендов.



«Новых брендов в белорусской экономике возникает не так много. Либо мы их не всегда знаем. Может быть, они недостаточно популяризируются. Возможно, они есть, но хотелось бы о них знать больше и сделать более оптимальным путь их продвижения на рынки различных стран», – пояснила заместитель председателя Ассоциации защиты интеллектуальной собственности Валентина Дынич.



На семинарах и круглых столах форума выступают эксперты в области авторских прав. Кроме того, оказывается юридическая помощь организациям.