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В Минске обсудили защиту интеллектуальных прав
11.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске на 7-м международном форуме по защите интеллектуальных прав обсудили, как остановить рост «пиратства» и копирование брендов, а также другие вопросы, передает «МИР 24».
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Одна из актуальных тем 7-го международного форума – продвижение национальных брендов.
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