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Один дуэт и одна любовь на всю жизнь. Интересные факты из биографии солистки Roxette Мари Фредрикссон

11.12.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«С большой грустью объявляем, что один из величайших и самых любимых артистов покинул нас», — процитировали накануне сотни мировых изданий менеджера известнейшего коллектива Roxette. Великолепная рок-исполнительница и солистка этой шведской группы Мари Фредрикссон ушла в лучший мир после очень тяжелой и продолжительной болезни.

Она провела на сцене тридцать лет, выпустила вместе с Roxette десятки суперхитов. Сегодня вспоминаем биографию невероятно талантливой женщины, навеки вписавшую свое имя в историю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Andrea Peretti

 
 
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Она провела на сцене тридцать лет, выпустила вместе с Roxette десятки суперхитов. Сегодня вспоминаем биографию невероятно талантливой женщины, навеки вписавшую свое...
 
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