Один дуэт и одна любовь на всю жизнь. Интересные факты из биографии солистки Roxette Мари Фредрикссон

Источник материала: Tut.by

«С большой грустью объявляем, что один из величайших и самых любимых артистов покинул нас», — процитировали накануне сотни мировых изданий менеджера известнейшего коллектива Roxette. Великолепная рок-исполнительница и солистка этой шведской группы Мари Фредрикссон ушла в лучший мир после очень тяжелой и продолжительной болезни.

Она провела на сцене тридцать лет, выпустила вместе с Roxette десятки суперхитов. Сегодня вспоминаем биографию невероятно талантливой женщины, навеки вписавшую свое имя в историю.