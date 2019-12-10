ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обеспечение транзитной привлекательности Республики Беларусь является одной из основных задач таможни

11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Таможенные органы принимают участие в масштабном проекте «Новый шелковый путь», в рамках которого обеспечивают совершение таможенных операций в отношении прибывающих и убывающих в международном сообщении грузовых железнодорожных составов в возможно короткие сроки.

Обеспечение транзитной привлекательности Республики Беларусь является одной из основных задач таможни

Так, среднее время таможенного оформления в РПТО «Брест-Северный» одного железнодорожного контейнерного состава (45 контейнеров в каждом), следующего транзитом, не превышает 80 минут.

С каждым годом наблюдается увеличение грузопотока через таможенный пост «Брест-Западный». С 2013 по 2018 годы этот поток возрос на 65%.

Существенное количество в объеме транзитных перевозок (около 40%) составляют грузы, отправителями - получателями которых являются резиденты КНР. За 10 месяцев 2019 года в Брестской таможне было оформлено свыше 35 тыс. таких контейнеров. Доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита до 10 минут, достигла по ТП «Брест-Западный» 97%.

Сокращение времени на совершение таможенных операций в отношении транзитных грузов является одной из составляющих транзитной привлекательности Республики Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Таможенные органы принимают участие в масштабном проекте «Новый шелковый путь», в рамках которого обеспечивают совершение таможенных операций в отношении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль на торгах 11 декабря ослаб к трем основным валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика