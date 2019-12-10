Обеспечение транзитной привлекательности Республики Беларусь является одной из основных задач таможни

Источник материала: Виртуальный Брест

Таможенные органы принимают участие в масштабном проекте «Новый шелковый путь», в рамках которого обеспечивают совершение таможенных операций в отношении прибывающих и убывающих в международном сообщении грузовых железнодорожных составов в возможно короткие сроки.





Так, среднее время таможенного оформления в РПТО «Брест-Северный» одного железнодорожного контейнерного состава (45 контейнеров в каждом), следующего транзитом, не превышает 80 минут.

С каждым годом наблюдается увеличение грузопотока через таможенный пост «Брест-Западный». С 2013 по 2018 годы этот поток возрос на 65%.

Существенное количество в объеме транзитных перевозок (около 40%) составляют грузы, отправителями - получателями которых являются резиденты КНР. За 10 месяцев 2019 года в Брестской таможне было оформлено свыше 35 тыс. таких контейнеров. Доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита до 10 минут, достигла по ТП «Брест-Западный» 97%.

Сокращение времени на совершение таможенных операций в отношении транзитных грузов является одной из составляющих транзитной привлекательности Республики Беларусь.