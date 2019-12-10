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Быховская милиция отмечает День своего образования

11.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Быховская милиция отмечает День своего образованияРуководство и офицерское собрание УВД, Могилевский областной Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск поздравляют руководство, сотрудников и ветеранов Быховской милиции с праздником – Днем образования (10 декабря 1917 года). Искренне желают здоровья, успехов в службе и труде, счастья, мира, семейного благополучия и долголетия! 

Из истории Быховской милиции:

Быховский район расположен на юге Могилевской области, как административная единица образован 17 июля 1924 года. До 1930 года район входил в состав Могилевского округа, а с 15 января 1938 года – в состав Могилевской области. Административный центр – город Быхов.

8 декабря 1917 года в Быховском уезде был избран рабочий комитет, который решал хозяйственные вопросы, организации работы и материального обеспечения, приема на службу в милицию. Этот период и, в частности, дата 10 декабря 1917 года считается датой образования Быховского РОВД. Первым начальником милиции был назначен Рудковский М.Л.

В марте 1918 года город Быхов оккупировали войска интервентов. Оккупация продлилась до ноября 1918 года. После окончания оккупации деятельность Быховской милиции начала восстанавливаться, ее штат стал увеличиваться.

Руководство осуществляли начальник уездной милиции и его помощник. Быховский уезд делился на 5 районов (в том числе городской), где назначались начальники милиции и их помощники. Кроме того, в милиции уже работали старшие и младшие милиционеры (специальных званий не имели). В состав уголовно-следственного стола входили начальник уголовного розыска, заведующий регистратурой уголовных дел, агенты 1 и 2 разрядов. При милиции находился арестантский дом.

В апреле 1919 года на заседании комиссии Быховского исполкома было решено привести всю милицию в боевую готовность и выделить из ее состава одну треть сотрудников и пятую часть командного состава в действующую армию для решительного пресечения массового бандитизма.

В целом, практическая деятельность Быховской милиции в момент ее создания была подчинена выполнению задач, которые решались в тот период.

4 января 1919 года состоялось собрание начальников районов Быховской милиции. В связи с ликвидацией Чрезвычайных Комитетов, милиция приняла на себя борьбу против контрреволюции и спекуляции.

В апреле 1919 года  на заседании комиссии Быховского исполкома было решено привести всю милицию в боевую готовность и выделить из ее состава одну треть сотрудников и пятую часть командного состава в действующую армию для решительного пресечения массового бандитизма.

В разные годы Быховской милицией руководили: Рудковский М.Л., Марченко М.Е., Шибеко И.П., Эрдман М.И., Карбовский Д.Н., Зубов П.А., Барон Г.К., Павловский Г.Я., Вольфсон А.О., Политик Ф.И., Крымов Л.С., Метликов Н.М., затем Рензин И.М., Вшивков И.П., Дыбовский И.И., Афанасьев В.К., Карпенко С.Т., Белякович И.И., Зорин В.П., Фиронов Н.Т.,  Кульков В.И., Сысов Н.Н., Прокопчик Г.И., Мухин В.М., Селиванов Г.Ф., Прохорцев В.Т., Прудников В.В., Андрейчиков Г.А., Шилов В.П., Крупень А.А., Сычиков М.В., Ковалев М.Г., Старостин С.М., Зборовский Н.Г. и Андрейчиков А.Г., Королев С.Н.

В настоящее время Быховский РОВД возглавляет подполковник милиции Романов Виталий Михайлович

mogilev.mvd.gov.by

 
 
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Руководство и офицерское собрание УВД, Могилевский областной Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск поздравляют руководство, сотрудников и...
 
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