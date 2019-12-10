Курсы валют и криптовалют на сегодня

Торги 11 декабря открылись девальвацией белорусского рубля сразу ко всем валютам. Биткойн -74.2.
Курс доллара поднялся всего на 0,0013 BYN до 2,1147 BYN/USD.
Курс евро вырос на 0,0048 BYN до 2,3436 BYN/EUR.
Курс российского рубля прибавил 0,0038 BYN до 3,3268 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние 611 дней — чуть боле 20 месяцев.
Bitcoin − 7252.63$ (-74.2);
Bitcоin Cash/ВСС – 207.2$ (-0.17);
Litecoin − 44.39$ (+0.05);
Еthеreum − 146.33$ (-0.88);
ZCаsh − 31.16$ (+0.92);
DigitalCash − 50.49$ (-0.66);
Monero − 53.53$ (-0.21).