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Курсы валют и криптовалют на сегодня

11.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Торги 11 декабря открылись девальвацией белорусского рубля сразу ко всем валютам. Биткойн -74.2.

Курс доллара поднялся всего на 0,0013 BYN до 2,1147 BYN/USD.

Курс евро вырос на 0,0048 BYN до 2,3436 BYN/EUR.

Курс российского рубля прибавил 0,0038 BYN до 3,3268 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за последние 611 дней — чуть боле 20 месяцев.

Bitcoin − 7252.63$ (-74.2);

Bitcоin Cash/ВСС – 207.2$ (-0.17);

Litecoin − 44.39$ (+0.05);

Еthеreum − 146.33$ (-0.88);

ZCаsh − 31.16$ (+0.92);

DigitalCash − 50.49$ (-0.66);

Monero − 53.53$ (-0.21).

 
 
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Торги 11 декабря открылись девальвацией белорусского рубля сразу ко всем валютам. Биткойн -74.2.
 
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