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Важные вопросы безопасности

11.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Заместитель начальника Дзержинского РОЧС Александр Вашина провел рабочую встречу с работниками территориального центра социального обслуживания населения по вопросам активизации проводимой пожарно-профилактической работы с отдельными категориями граждан.

В ходе выступления Александр Владимирович рассказал об увеличении количества пожаров на территории Республики по сравнению с предыдущим годом, привёл примеры гибели людей при несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности.

Особое внимание было уделено правилам эксплуатации печей и бытовых котлов, электрических обогревателей и всех электроприборов, используемых в быту. Так же сотрудник МЧС напомнил о важности оборудования жилых комнат домовладений автономными пожарными извещателями, необходимости поддержания их в исправном состоянии, о многочисленных случаях спасения жизней людей.

В преддверии заморозков Александр Владимирович уделил особое внимание правилам поведения на льду. Напомнил, что ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются заядлые рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед.

В завершении встречи все присутствующие работники смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы.


 
 
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Заместитель начальника Дзержинского РОЧС Александр Вашина провел рабочую встречу с работниками территориального центра социального...
 
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