Беларуские пролайферы написали жуткую брошюру «10 причин сохранить девственность до брака». Им ответила феминистка

Источник материала: KYKY

В сети появилась брошюра «10 причин сохранить девственность до брака». А затем – ее альтернативная версия. Обе брошюры вызвали у беларусов шквал эмоций, поэтому рассказываем, кто и что опубликовали в двух вариантах.

Оригинал брошюры

В Беларуси есть центр поддержки семьи и материнства, который называется «Матуля». Как написано в социальных сетях центра, он работает при «Приходе храма святителя Николая Японского Минской епархии БПЦ». На сайте центра , в разделе «что мы делаем», можно узнать, что центр занимается обучением молодых семей, оказывает психологическую, социальную и юридическую поддержку матерям и «дает верную информацию».

В этом же разделе можно найти новости центра – например, про церковную работу «по защите жизни и семьи», и другие. Еще можно почитать буклеты центра, например, «Мама, сохрани мне жизнь».

Недавно на этом же сайте вышла брошюра «10 причин сохранить девственность до брака». Ее автор – Вероника Сердюк, председатель центра «Матуля». Вот, что Вероника написала в брошюре:

Альтернативная версия

Через несколько дней после того, как оригинальная брошюра центра «Матуля» появилась в сети, феминистка, автор блога в Telegram Misssionerka Мария Рудь написала свою версию «заповедей». И опубликовала их в Facebook с подписью: «Если я бы я могла сказать что-то восьмиклассницам, то это были бы такие 10 пунктов» Цитируем:

Сакральная

«Твоё тело принадлежит только тебе и только ты решаешь, что с ним делать. Никто не вправе контролировать твою сексуальность. Твоя личная жизнь – твоё личное дело».

Плоть едина

«Изучай себя. Узнай, как функционирует твоё тело, как правильно о нём заботиться, что ему нравится. Твоё тело способно подарить тебе много удовольствия, береги его! И не забывай про п.1».

Биологическая

«Гимен (девственная корона) – всего лишь складка соединительной ткани. У разных женщин гимен разного размера и формы, а у некоторых совсем отсутствует. В любом случае, он никак не определяет твою ценность».

Во благо детей

«Надеюсь, у тебя хорошие отношения с родителями. Постарайся сохранить их достаточно близкими. Возможно, они в чём-то неправы, но иметь доверенного взрослого полезно. В сложной ситуации они будут на твоей стороне».

Гендерно-конфликтная

«К сожалению, этот мир небезопасен для женщин. В течение жизни ты не раз столкнёшься с дискриминацией. Научись отстаивать свои границы, знай свои права и борись за реализацию этих прав. Изучи, какие виды насилия существуют, и что для них характерно, чтобы распознать ситуацию насилия и выйти из неё».

Статистическая

«Каждая третья подвергается насилию. Надеюсь, с тобой этого никогда не случится, но узнай заранее, куда обращаться в экстренной ситуации, и сохрани телефон горячей линии в своём смартфоне. Статистика говорит, что тебе самой или твоим подругам хотя бы раз в жизни пригодится эта информация. Существует много женских организаций, которые смогут тебе помочь, не стесняйся обращаться к ним за помощью!»

Логическая

«Беременность и заболевания легче предотвратить, чем потом иметь дело с последствиями. Поэтому предохраняйся. Всегда. Не рискуй своей безопасностью и здоровьем ради сомнительного удовольствия партнёра. Самая надёжная защита от нежелательной беременности и ИППП – презерватив. Узнай заранее, как правильно им пользоваться, и купи на всякий случай несколько штук. Носить с собой презервативы не стыдно».

Прагматическая

«Заботься о своём здоровье. Твоё тело с тобой до конца жизни, нового не выдадут. Найди доктора, которому бы ты доверяла, и в компетентности которого ты не сомневаешься. Регулярно проходи медосмотр и сдавай анализы – многие серьёзные заболевания протекают бессимптомно на начальных стадиях».

Героическая

«Твоя роль в сексе не второстепенная: твоё удовольствие, твой комфорт и твоя безопасность так же важны, как и твоего партнёра/твоей партнёрки. Не соглашайся на практики, которые тебе неприятны».

Исключительная

«Только ты решаешь, с кем и как строить отношения и вступать ли в интимную связь. Никто не должен принуждать тебя к сексу, манипулировать или шантажировать тебя. Ориентируйся на свой психологический и физический комфорт. Ты в любой момент можешь сказать «нет» и это «нет» должно быть услышано».

Сложно спорить, какая из брошюр «лучше», но вы можете поговорить об этом в комментариях.