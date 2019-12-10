Источник материала: Кобринский вестник

Новые цены на смартфоны Apple в МТС — с выгодой до 400 рублей

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на смартфоны Apple. Теперь при покупке за полную стоимость iPhone 8, iPhone XR или iPhone 11 можно сэкономить до 400 рублей.





Стоимость iPhone 11 Pro Max с объемом встроенной памяти на 256 Гб составляет 3399 рублей. Модель на 64 Гб теперь можно приобрести за 2999 рублей.

Цена более компактного iPhone 11 Pro с 64 Гб памяти снизилась до 2799 рублей, а с 256 Гб — до 3199 рублей.

Смартфон iPhone 11 с 64 Гб памяти теперь продается за 1955 рублей, а цена на модель с 128 Гб снизилась до 2119 рублей.

Прошлогоднюю модель iPhone Xr также можно забрать на более выгодных условиях. Версия с 64 Гб памяти продается по цене 1599 рублей, а модификация с 128 Гб — за 1799 рублей.

Смартфон 2017 года iPhone 8 128 Гб подешевел до 1399 рублей. А его расширенная модификация iPhone 8 Plus с 64 Гб стала доступна за 1499 рублей, а версия с 128 Гб — за 1599 рублей.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»