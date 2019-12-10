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В Солигорске повар обманывал потенциальных арендаторов: брал деньги за квартиру, которую снимал сам
11.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего повара, жителя Солигорска. Мужчина обманывал потенциальных арендаторов: находил в интернете клиентов и брал у них предоплату, но с обязательным условием – заселиться в квартиру можно будет лишь через месяц. Об этом
– Потерпевшие верили в историю арендодателя о скором отъезде за границу и в возможность снять жилье на длительный срок. Для большей убедительности во время сделки подозреваемый передавал клиентам заранее изготовленные дубликаты ключей от квартиры, – рассказали в Солигорском РОВД.
Однако белорус не собирался уезжать за рубеж и сдавать недвижимость. Позже выяснилось, что он родом из Слуцка и сам жил в предлагаемом арендном жилье.
В итоге клиенты не заселились в обещанный срок и потребовали вернуть деньги. Отдавать долг было нечем, поэтому во избежание неприятностей мужчина явился с повинной в правоохранительные органы.
В настоящее время сыщики установили 8 потерпевших. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 2 тысяч долларов. Все деньги подозреваемый потратил в игорных заведениях.
Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хищение путем использования компьютерной техники.
МВД
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Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего повара, жителя Солигорска. Мужчина обманывал потенциальных арендаторов: находил в интернете клиентов и брал у них...
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