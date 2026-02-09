Впервые! Конкурс белорусских производителей Шардоне, Солярис и Регент

Источник материала: ProBusiness





21 февраля 2026 пройдет первый в истории конкурс среди виноделов Беларуси.

На протяжение последних лет наблюдается значительное изменение климата во всем мире.

Республика Беларусь занимает лидирующие позиции на европейском континенте по росту среднегодовой температуры. Наблюдается значительный рост культивирования теплолюбивых культур, в частности столового и технического винограда, среди населения страны.





Сообществом любителей северного виноградарства и виноделия принято решение о проведении встречи увлеченных виноградной культурой людей. Встреча состоится в формате конкурса авторских вин, с приглашением компетентных специалистов отрасли и гостей, как со стороны государственных компаний, так и частного бизнеса.

Соберутся 30+ хозяйств со всей страны! Представители отрасли продемонструют возможности белорусского климата для выращивания винограда — будет представлены вина, изготовленные из технического винограда, выращенного на территории Брестской, Гомельской и Минской областей.

В программе:

• Лучшие образцы красного и белого вина

• Специальная номинация для сладких вин, игристых, крепленых вин

Будут представлены вина только из винограда, выращенного на территории Беларуси. Гостям мероприятия представится возможность попробовать такие сорта как Солярис, Йоханнитер, Регент, Каберне Кортис, межднародный сорт Шардоне в местном исполнении и другие.





В процессе оценки будут рассматриваться:

Ароматические, вкусовые характеристики вин

Способ производства

Соответствие стилистике

Компетентное жюри будет состоять из представителей отрасли: это специализированные государственные учреждения, виноторговые компании, винные эксперты оценят потенциал виноделия Беларуси.

Гости и участники конкурса: люди и компании, работающие в сфере виноделия, те кто готов поддержать идею развития отечественного виноделия.

Записаться на участие в качестве гостя, задать вопросы и узнать подробности можно по телефону +375 29 960−52−20 (доступен в Telegram)

«Про бизнес Медиа» поддерживает инициативы, которые развивают фермерский бизнес и проекты в сфере сельского хозяйства в Беларуси.

18+ Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью