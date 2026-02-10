Источник материала: ProBusiness

Рынок, ориентированный на потребности женщин, перестал быть нишевым и превратился в одного из лидеров венчурного притяжения. Это не просто тренд социальной ответственности, а высокотехнологичная и сверхприбыльная отрасль. Некоторые оценки, как от FemTech Focus, и вовсе говорят о потенциале в $ 1 трлн к 2027 г. Более 70% FemTech-компаний основаны женщинами, но у женщин-предпринимателей на 63% меньше шансов получить венчурное финансирование, чем у мужчин. Объяснять, почему так мы не будем, но попробуем разобраться на конференции BUSINESS-2026: WOMEN’S STYLE , в чем специфика бизнеса, созданного женщинами, почему ему нужно уделять столько же внимания, как и инициативам мужчин.

Что такое FemTech и почему это бизнес-феномен?

Термин FemTech (женские технологии) ввела в 2016 г. Ида Тин, основательница приложения Clue. Сегмент объединяет компании, создающие продукты и услуги для женского здоровья: от репродуктивного и сексуального здоровья до менопаузы, беременности и ментального благополучия.

Ключевой драйвер роста — смена потребительской парадигмы. К 2028 г. женщины станут главными потребителями услуг здравоохранения, контролируя около $ 31,8 трлн и генерируя 75% мировых дискреционных расходов. Это создает беспрецедентный спрос на персонализированные решения.

Несмотря на впечатляющие цифры, отрасль сталкивается с серьезным вызовом: хроническим недофинансированием. По данным Rock Health, в период с 2011-2020 гг. только 3,3% инвестиций в цифровое здравоохранение в США было направлено на женское здоровье. При этом каждые $ 300 млн вложений в эту сферу могут принести мировой экономике $ 13 млрд. Парадокс в том, что более 70% FemTech-компаний основаны женщинами, но у женщин-предпринимателей на 63% меньше шансов получить венчурное финансирование, чем у мужчин.

География и приоритеты инвесторов

Лидером по инвестициям остается США, привлекшие $ 4 млрд. За ними с большим отрывом следуют Великобритания ($ 442 млн) и Израиль ($ 419 млн). При этом в Европе на долю FemTech до сих пор приходится менее 1% от общего объема вложений в HealthTech.

Наибольший объем средств за последние пять лет ($ 2,2 млрд) привлек сегмент общего здоровья и благополучия (General Health & Wellness), включающий телемедицину и ментальное здоровье. Второе место у репродуктивного здоровья и контрацепции ($ 1,1 млрд).

В отрасли уже более десятка компаний-«единорогов» с оценкой свыше $ 1 млрд. Есть несколько ключевых игроков, определяющих лицо рынка.

Elvie ($ 383 млн). Британская компания Тани Болер и Александра Ассейли разрушает табу вокруг материнства. Их флагман — бесшумный умный молокоотсос за $ 550 и тренажер для мышц тазового дна, управляемые со смартфона.

Ava ($ 180 млн). Швейцарский стартап создал первый в мире браслет для отслеживания фертильности, одобренный FDA. Устройство определяет фертильное окно по физиологическим параметрам. В 2022 г. компания была поглощена американской FemTec Health.

Clue ($ 66 млн). Немецкий проект Иды Тин фокусируется на доказательной медицине и научной популяризации женского здоровья. Активно сотрудничает с исследовательскими институтами.

Такие компании, как NextGen Jane (умный диагностический тампон) и Movano Health (кольцо Evie для мониторинга здоровья), представляют собой следующий виток развития — интеграцию диагностики в повседневную жизнь.

Перспективы и барьеры: что ждет рынок

Главные перспективы:

Рост доступности данных и развитие ИИ позволяют создавать гиперперсонализированные сервисы.

и развитие ИИ позволяют создавать гиперперсонализированные сервисы. Кризис COVID-19 ускорил внедрение телемедицины и цифровых решений.

ускорил внедрение телемедицины и цифровых решений. Повышение осведомленности женщин о своем здоровье ломает стигмы и формирует лояльный рынок.

Ключевые вызовы

Гендерный разрыв в инвестициях. Решения часто принимаются мужчинами, которые могут недооценивать масштаб проблемы. Сложности регулирования. Работа с конфиденциальными медицинскими данными требует соответствия строгим нормам, что замедляет выход продуктов. Фрагментация рынка. Множество узконаправленных стартапов пока не консолидированы в экосистемы.

FemTech — это не «модная ниша», а формирующаяся новая инфраструктура здравоохранения для самой платежеспособной и растущей аудитории. Инвестиции в этот сектор — это ставка на долгосрочный тренд, где коммерческая отдача тесно связана с измеримым социальным impact.

Эксперты, такие как партнер Flint Capital Эндрю Гершфельд, уверены: рынок вступает в фазу зрелости. В ближайшие годы нас ждут крупные раунды, консолидация игроков и, вероятно, первые IPO. Чтобы раскрыть триллионный потенциал, инвесторам нужно сделать три шага: усиливать PR поддержку отрасли, бороться с гендерной предвзятостью в своих командах и воспринимать FemTech не как узкоспециализированные продукты, а как базовые услуги здравоохранения будущего.