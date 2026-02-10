|
Что такое FemTech и почему это бизнес-феномен
Рынок, ориентированный на потребности женщин, перестал быть нишевым и превратился в одного из лидеров венчурного притяжения. Это не просто тренд социальной ответственности, а высокотехнологичная и сверхприбыльная отрасль. Некоторые оценки, как от FemTech Focus, и вовсе говорят о потенциале в $ 1 трлн к 2027 г. Более 70% FemTech-компаний основаны женщинами, но у женщин-предпринимателей на 63% меньше шансов получить венчурное финансирование, чем у мужчин. Объяснять, почему так мы не будем, но попробуем разобраться на конференции
Что такое FemTech и почему это бизнес-феномен?
Термин FemTech (женские технологии) ввела в 2016 г. Ида Тин, основательница приложения Clue. Сегмент объединяет компании, создающие продукты и услуги для женского здоровья: от репродуктивного и сексуального здоровья до менопаузы, беременности и ментального благополучия.
Ключевой драйвер роста — смена потребительской парадигмы. К 2028 г. женщины станут главными потребителями услуг здравоохранения, контролируя около $ 31,8 трлн и генерируя 75% мировых дискреционных расходов. Это создает беспрецедентный спрос на персонализированные решения.
Несмотря на впечатляющие цифры, отрасль сталкивается с серьезным вызовом: хроническим недофинансированием. По данным Rock Health, в период с 2011-2020 гг. только 3,3% инвестиций в цифровое здравоохранение в США было направлено на женское здоровье. При этом каждые $ 300 млн вложений в эту сферу могут принести мировой экономике $ 13 млрд. Парадокс в том, что более 70% FemTech-компаний основаны женщинами, но у женщин-предпринимателей на 63% меньше шансов получить венчурное финансирование, чем у мужчин.
География и приоритеты инвесторов
Лидером по инвестициям остается США, привлекшие $ 4 млрд. За ними с большим отрывом следуют Великобритания ($ 442 млн) и Израиль ($ 419 млн). При этом в Европе на долю FemTech до сих пор приходится менее 1% от общего объема вложений в HealthTech.
Наибольший объем средств за последние пять лет ($ 2,2 млрд) привлек сегмент общего здоровья и благополучия (General Health & Wellness), включающий телемедицину и ментальное здоровье. Второе место у репродуктивного здоровья и контрацепции ($ 1,1 млрд).
В отрасли уже более десятка компаний-«единорогов» с оценкой свыше $ 1 млрд. Есть несколько ключевых игроков, определяющих лицо рынка.
Перспективы и барьеры: что ждет рынок
Главные перспективы:
Ключевые вызовы
FemTech — это не «модная ниша», а формирующаяся новая инфраструктура здравоохранения для самой платежеспособной и растущей аудитории. Инвестиции в этот сектор — это ставка на долгосрочный тренд, где коммерческая отдача тесно связана с измеримым социальным impact.
Эксперты, такие как партнер Flint Capital Эндрю Гершфельд, уверены: рынок вступает в фазу зрелости. В ближайшие годы нас ждут крупные раунды, консолидация игроков и, вероятно, первые IPO. Чтобы раскрыть триллионный потенциал, инвесторам нужно сделать три шага: усиливать PR поддержку отрасли, бороться с гендерной предвзятостью в своих командах и воспринимать FemTech не как узкоспециализированные продукты, а как базовые услуги здравоохранения будущего.
