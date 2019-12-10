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Стало известно, какую музыку слушают пользователи «ВКонтакте»
Источник материала: Tut.by
Социальная сеть «ВКонтакте»
Команда «ВКонтакте» называет артистом года 2019 Тиму Белорусских — в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году. Главной песней 2019 года признали «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артём Качер. Прорывом года музыкальная редакция «ВКонтакте» назвала JONY — исполнитель вошел в рейтинг с треком «Аллея». Выбором пользователей 2019 стал Jah Khalib — его треки чаще всего публиковали пользователи на личных страницах и в сообществах.
В топ-30 треков попало сразу три композиции Тимы Белорусских.
Еще за Тимой Белорусских победа в номинации «Альбом 2019»: релиз Тимофея «Твой первый диск — моя кассета» тоже слушали чаще других альбомов.
Напомним, недавно стало известно, что Тима Белорусских попал в топы
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