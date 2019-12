Стало известно, какую музыку слушают пользователи «ВКонтакте»

1. Твой первый диск — моя кассета — Тима Белорусских

2. Список твоих мыслей — JONY

3. Кредо — GAYAZOV$ BROTHER$

4. Dragonborn — Big Baby Tape

5. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? — Billie Eilish

6. 7 (Part 1) — Artik & Asti

7. SLIME — FACE

8. Хочешь со мной — Ramil'

9. Не Ангел — LIZER

10. АРГУМЕНТЫ — RSAC