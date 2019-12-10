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Стало известно, какую музыку слушают пользователи «ВКонтакте»

11.12.2019 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги года. Аналитики соцсети посчитали, какие треки и альбомы стали самыми популярными в VK Music и в приложении BOOM в 2019 году. В список попала музыка минчанина Тимы Белорусских.


Фото: vk.com/id48747902

Команда «ВКонтакте» называет артистом года 2019 Тиму Белорусских — в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году. Главной песней 2019 года признали «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артём Качер. Прорывом года музыкальная редакция «ВКонтакте» назвала JONY — исполнитель вошел в рейтинг с треком «Аллея». Выбором пользователей 2019 стал Jah Khalib — его треки чаще всего публиковали пользователи на личных страницах и в сообществах.

В топ-30 треков попало сразу три композиции Тимы Белорусских.

Топ-30 треков, которые в 2018 году чаще всего слушали в VK Music и BOOM:  

1. Artik & Asti feat. Артём Качер — Грустный дэнс
2. Тима Белорусских — Витаминка
3. HammAli & Navai — Девочка-война
4. Artur Pirozhkov — Зацепила
5. Zivert — Life
6. GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе
7. RSAC — NBA
8. VERBEE — Зацепила
9. VERBEE — Один
10. Тима Белорусских — Незабудка
11. T1One — Почему так больно
12. Lil Nas X — Old Town Road
13. 10AGE, Ramil' - Ау
14. HammAli & Navai — Прятки
15. Джаро & Ханза — Королева танцпола

 16. JONY — Аллея
17. Ramil' - Вся такая в белом
18. JONY — Лали
19. RASA & Kavabanga Depo Kolibri — Фиолетово
20. Бабек Мамедрзаев — Принцесса
21. Billie Eilish — bad guy
22. LIZER — Корабли
23. Miko — Девочка в тренде
24. Cali — Взять взять
25. FACE — ЮМОРИСТ (Original Motion Picture Soundtrack)
26. RASA — Пчеловод
27. LIRANOV — Гюрза
28. #2Маши- Мама, я танцую
29. Gidayyat — Сомбреро
30. Тима Белорусских — Я больше не напишу

Еще за Тимой Белорусских победа в номинации «Альбом 2019»: релиз Тимофея «Твой первый диск — моя кассета» тоже слушали чаще других альбомов.

Топ-10 самых популярных альбомов, которые в 2019 году чаще всего слушали в VK Music и BOOM:  
1. Твой первый диск — моя кассета — Тима Белорусских
2. Список твоих мыслей — JONY
3. Кредо — GAYAZOV$ BROTHER$
4. Dragonborn — Big Baby Tape
5. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? — Billie Eilish		 6. 7 (Part 1) — Artik & Asti
7. SLIME — FACE
8. Хочешь со мной — Ramil'
9. Не Ангел — LIZER
10. АРГУМЕНТЫ — RSAC

Напомним, недавно стало известно, что Тима Белорусских попал в топы «Яндекс.Музыки», Apple Music и YouTube за 2019 год.

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Социальная сеть «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги года. Аналитики соцсети посчитали, какие треки и альбомы стали самыми популярными в VK Music и в приложении BOOM в...
 
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