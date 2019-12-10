Стало известно, какую музыку слушают пользователи «ВКонтакте»

Источник материала: Tut.by

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги года. Аналитики соцсети посчитали, какие треки и альбомы стали самыми популярными в VK Music и в приложении BOOM в 2019 году. В список попала музыка минчанина Тимы Белорусских.



Фото: vk.com/id48747902

Команда «ВКонтакте» называет артистом года 2019 Тиму Белорусских — в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году. Главной песней 2019 года признали «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артём Качер. Прорывом года музыкальная редакция «ВКонтакте» назвала JONY — исполнитель вошел в рейтинг с треком «Аллея». Выбором пользователей 2019 стал Jah Khalib — его треки чаще всего публиковали пользователи на личных страницах и в сообществах.

В топ-30 треков попало сразу три композиции Тимы Белорусских.

Топ-30 треков, которые в 2018 году чаще всего слушали в VK Music и BOOM: 1. Artik & Asti feat. Артём Качер — Грустный дэнс

2. Тима Белорусских — Витаминка

3. HammAli & Navai — Девочка-война

4. Artur Pirozhkov — Зацепила

5. Zivert — Life

6. GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе

7. RSAC — NBA

8. VERBEE — Зацепила

9. VERBEE — Один

10. Тима Белорусских — Незабудка

11. T1One — Почему так больно

12. Lil Nas X — Old Town Road

13. 10AGE, Ramil' - Ау

14. HammAli & Navai — Прятки

15. Джаро & Ханза — Королева танцпола 16. JONY — Аллея

17. Ramil' - Вся такая в белом

18. JONY — Лали

19. RASA & Kavabanga Depo Kolibri — Фиолетово

20. Бабек Мамедрзаев — Принцесса

21. Billie Eilish — bad guy

22. LIZER — Корабли

23. Miko — Девочка в тренде

24. Cali — Взять взять

25. FACE — ЮМОРИСТ (Original Motion Picture Soundtrack)

26. RASA — Пчеловод

27. LIRANOV — Гюрза

28. #2Маши- Мама, я танцую

29. Gidayyat — Сомбреро

30. Тима Белорусских — Я больше не напишу

Еще за Тимой Белорусских победа в номинации «Альбом 2019»: релиз Тимофея «Твой первый диск — моя кассета» тоже слушали чаще других альбомов.

Топ-10 самых популярных альбомов, которые в 2019 году чаще всего слушали в VK Music и BOOM: 1. Твой первый диск — моя кассета — Тима Белорусских

2. Список твоих мыслей — JONY

3. Кредо — GAYAZOV$ BROTHER$

4. Dragonborn — Big Baby Tape

5. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? — Billie Eilish 6. 7 (Part 1) — Artik & Asti

7. SLIME — FACE

8. Хочешь со мной — Ramil'

9. Не Ангел — LIZER

10. АРГУМЕНТЫ — RSAC

Напомним, недавно стало известно, что Тима Белорусских попал в топы «Яндекс.Музыки» , Apple Music и YouTube за 2019 год.

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