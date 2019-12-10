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Ноябрьские молодожены – новости из загса

11.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Районный отдел ЗАГС рассказал, кто зарегистрировался в ноябре.

 

Вероника Гусенцова и Валерий Буйницкий

Вероника Зайцева и Юрий Гутер

Мария Микульская и Сергей Гурко

Оксана Дюрдева и Руслан Петров

Анастасия Гочечилова и Роман Персанов

Екатерина Лукьянова и Виталий Вербицкий

Снежана Купцова и Эхтибар Гасанов

Дарья Атрошенко и Алексей Павловский

Марина Симончик и Виталий Терехов

Елизавета Кирьянова и Вячеслав Мояков

Татьяна Муженко и Виктор Муринчик

Ольга Бурмако и Яныш Самойлов

Анна Казакевич и Сергей Григорьев

Екатерина Галушко и Роман Гузаревич

Екатерина Ивашкова и Алексей Соловьев

Алина Сафроненко и Артем Косяков

Вероника Исачкова и Кирилл Голушков

Екатерина Журавлева и Игорь Воробьев

Наталья Павлова и Станислав Мороз

Анна Кузьменкова и Евгений Куренков

Елена Казакова и Сергей Шляхтицев

Ирина Онянова и Александр Рыбак

Виктория Щукина и Руслан Зинган

 


 
 
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  Районный отдел ЗАГС рассказал, кто зарегистрировался в ноябре.   Вероника Гусенцова и Валерий Буйницкий Вероника Зайцева и Юрий Гутер Мария Микульская и Сергей...
 
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