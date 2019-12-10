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Ноябрьские молодожены – новости из загса
11.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Районный отдел ЗАГС рассказал, кто зарегистрировался в ноябре.
Вероника Гусенцова и Валерий Буйницкий
Вероника Зайцева и Юрий Гутер
Мария Микульская и Сергей Гурко
Оксана Дюрдева и Руслан Петров
Анастасия Гочечилова и Роман Персанов
Екатерина Лукьянова и Виталий Вербицкий
Снежана Купцова и Эхтибар Гасанов
Дарья Атрошенко и Алексей Павловский
Марина Симончик и Виталий Терехов
Елизавета Кирьянова и Вячеслав Мояков
Татьяна Муженко и Виктор Муринчик
Ольга Бурмако и Яныш Самойлов
Анна Казакевич и Сергей Григорьев
Екатерина Галушко и Роман Гузаревич
Екатерина Ивашкова и Алексей Соловьев
Алина Сафроненко и Артем Косяков
Вероника Исачкова и Кирилл Голушков
Екатерина Журавлева и Игорь Воробьев
Наталья Павлова и Станислав Мороз
Анна Кузьменкова и Евгений Куренков
Елена Казакова и Сергей Шляхтицев
Ирина Онянова и Александр Рыбак
Виктория Щукина и Руслан Зинган
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Районный отдел ЗАГС рассказал, кто зарегистрировался в ноябре. Вероника Гусенцова и Валерий Буйницкий Вероника Зайцева и Юрий Гутер Мария Микульская и Сергей...
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