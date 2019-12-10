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Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Региональные СМИ на медиарынке в эпоху новых технологий. Как добиться их конкурентоспособности сегодня, обсуждали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание необходимо уделять и улучшению контента, и техническому развитию. Акцент – на наиболее рейтинговые новости, которые связаны с жизнью общества, где главный герой – человек, живущий рядом. При этом не стоит забывать, что одна из задач современной журналистики во всем мире – борьба с фейковыми новостями.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Екатерина Серафинович, главный редактор издания «Лидская газета»:
Мы сегодня на семинаре говорим о том, как надо работать, используя опыт не только наших ближайших соседей, но и европейский.
На встрече поделились планами: в ближайшие пару лет организуют повышение квалификации и переподготовку кадров из региональных СМИ на базе ведущих образовательных площадок страны.
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Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»
Новости Беларуси. Региональные СМИ на медиарынке в эпоху новых технологий. Как добиться их конкурентоспособности сегодня, обсуждали в Гродно, сообщили в программе...
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