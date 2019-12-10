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Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

11.12.2019 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Региональные СМИ на медиарынке в эпоху новых технологий. Как добиться их конкурентоспособности сегодня, обсуждали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание необходимо уделять и улучшению контента, и техническому развитию. Акцент – на наиболее рейтинговые новости, которые связаны с жизнью общества, где главный герой – человек, живущий рядом. При этом не стоит забывать, что одна из задач современной журналистики во всем мире – борьба с фейковыми новостями.

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Главная задача – отражать то время, которое мы видим, со всеми его проблемами, противоречиями, сложностями. И в выполнении этой задачи самим участникам медийного процесса следует понимать, что надо и правдиво рассказать, и с таким расчетом, чтобы это повлияло на какие-то изменения в лучшую сторону.

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

Екатерина Серафинович, главный редактор издания «Лидская газета»:
Медийное пространство всеохватывающее. Сегодня наш сайт газеты посещают более 100 стран.

Мы сегодня на семинаре говорим о том, как надо работать, используя опыт не только наших ближайших соседей, но и европейский.

На встрече поделились планами: в ближайшие пару лет организуют повышение квалификации и переподготовку кадров из региональных СМИ на базе ведущих образовательных площадок страны.

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

Люди в материале: Александр Карлюкевич, Екатерина Серафинович
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Региональные СМИ на медиарынке в эпоху новых технологий. Как добиться их конкурентоспособности сегодня, обсуждали в Гродно, сообщили в программе...
 
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