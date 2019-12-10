Глава Банка БелВЭБ Матюшевский добавил, что Finstore в этом проекте будет помогать токенизировать квадратные метры.





"В основе токена, выпущенного «А-100», будут квадратные метры. Мы оцифруем реальный базисный актив. У разных компаний базисный актив разный и бизнес-модели разные. Здесь будем оцифровывать квадратный метр".





Центер также рассчитывает на то, что в проектах ICO на криптоплатформе БелВЭБ будет возможна продажа отсроченных обязательств.





"Например, хотите купить квартиру через 2-3 года. Это возможно, главное — фиксировать обязательства, чтобы это не превратилось в пирамиду или пшик".





Бизнесмен напомнил, что квартира, которая продается на уровне котлована, стоит дешевле, чем квартира с техпаспортом: разница при этом составляет 20-25%.





"Главное объяснение, что готовая квартира — это нулевые риски. Это может относиться и к торговым площадям. Чем раньше деньги доходят до того, кто инвестирует в квадратный метр, тем дешевле недвижимость".









Центер напомнил, что в классической схеме с выпуском облигаций есть процедура, в соответствии с которой нужно показать свои активы, обеспечить выпуск активов (балансом, объектами недвижимости).





"Наши жилищные облигации обеспечены в том числе моими личными поручительствами, и активы, которые стоят за нашими обязательствами, абсолютно ликвидны. Но на рынке происходят случаи, когда оказывается, что защита жилищных облигаций недостаточная. А на криптоплатформе все проще и сложнее. Ведь никто на слово не поверит, когда речь идет о физлицах, о деньгах. Здесь все будет обеспечено: надежнее, прозрачнее, быстрее".





Центер отказался уточнить сроки выхода компании «Астодевелопмент» на ICO и ориентир по доходности, но допустил, что токены могут быть номинированы в белорусских рублях.



