|
IT-страна: "А-100" токенизирует покупку квадратного метра жилья
Источник материала: Партизан
Отвечая на вопрос
Глава Банка БелВЭБ Матюшевский добавил, что Finstore в этом проекте будет помогать токенизировать квадратные метры.
"В основе токена, выпущенного «А-100», будут квадратные метры. Мы оцифруем реальный базисный актив. У разных компаний базисный актив разный и бизнес-модели разные. Здесь будем оцифровывать квадратный метр".
Центер также рассчитывает на то, что в проектах ICO на криптоплатформе БелВЭБ будет возможна продажа отсроченных обязательств.
"Например, хотите купить квартиру через 2-3 года. Это возможно, главное — фиксировать обязательства, чтобы это не превратилось в пирамиду или пшик".
Бизнесмен напомнил, что квартира, которая продается на уровне котлована, стоит дешевле, чем квартира с техпаспортом: разница при этом составляет 20-25%.
"Главное объяснение, что готовая квартира — это нулевые риски. Это может относиться и к торговым площадям. Чем раньше деньги доходят до того, кто инвестирует в квадратный метр, тем дешевле недвижимость".
Центер напомнил, что в классической схеме с выпуском облигаций есть процедура, в соответствии с которой нужно показать свои активы, обеспечить выпуск активов (балансом, объектами недвижимости).
"Наши жилищные облигации обеспечены в том числе моими личными поручительствами, и активы, которые стоят за нашими обязательствами, абсолютно ликвидны. Но на рынке происходят случаи, когда оказывается, что защита жилищных облигаций недостаточная. А на криптоплатформе все проще и сложнее. Ведь никто на слово не поверит, когда речь идет о физлицах, о деньгах. Здесь все будет обеспечено: надежнее, прозрачнее, быстрее".
Центер отказался уточнить сроки выхода компании «Астодевелопмент» на ICO и ориентир по доходности, но допустил, что токены могут быть номинированы в белорусских рублях.
Когда мы говорим о создании белорусского продукта, а в недвижимости 90-95% — это белорусские составляющие, то вполне можно говорить о белорусских рублях. Белорусский рубль — комфортная для нас валюта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отвечая на вопрос Office Life о том, с каким проектом компания «Астодевелопмент» выйдет на платформу Банка БелВЭБ, владелец группы «А-100» Александр Центер сказал, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)