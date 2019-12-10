Днем 11 декабря молодого человека нашли. По информации Министерства обороны, дознаватели военной комендатуры устанавливают причины самовольной отлучки. О подробностях инцидента пока неизвестно.
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Из воинской части под Лепелем ушел в самоволку солдат
11.12.2019 17:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Днем 11 декабря молодого человека нашли. По информации Министерства обороны, дознаватели военной комендатуры устанавливают причины самовольной отлучки. О подробностях инцидента пока неизвестно.
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Днем 11 декабря парня нашли.
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