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Из воинской части под Лепелем ушел в самоволку солдат

11.12.2019 17:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из воинской части под Лепелем ушел в самоволку солдат
Фото из открытых источников

Из воинской части под Лепелем ушел в самоволку солдат Могут ли повестку в армию прислать призывнику на работу?
Как стало известно, ЧП произошло в воинской части 71327 в деревне Заслоново Лепельского района. Ночью 11 декабря из части самовольно ушел солдат срочной службы. Сообщалось, что он сбежал без оружия, присягу он еще не принимал.

Днем 11 декабря молодого человека нашли. По информации Министерства обороны, дознаватели военной комендатуры устанавливают причины самовольной отлучки. О подробностях инцидента пока неизвестно.

 
 
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