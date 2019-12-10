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Давыдько: В ближайшие полгода в парламент будет внесен законопроект о партиях

11.12.2019 17:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений" будет внесен в парламент в ближайшие полгода, заявил Геннадий Давыдько.



Геннадий Давыдько сегодня был избран на должность председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

"В ближайшие полгода мы ожидаем внесения в Палату представителей проектов законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений, о гражданстве Республики Беларусь", - цитирует Давыдько belta.by


Как сообщает СТВ, сегодня в парламенте Беларуси сформировали профильные комиссии и выбрали их председателей.

Выдвижение на пост председателей комиссий проходило безальтернативно. На каждую должность – по одному претенденту. 
 
 
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Проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений" будет внесен в парламент в ближайшие полгода,...
 
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