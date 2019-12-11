|
Михаил Захаров предлагал тренеру сборной Украины встать в ворота, чтобы игра продолжилась
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров прокомментировал для
— Два вратаря сломались в одном матче — невероятное что-то. Удивительная вещь! На моих глазах такого не было.
— Если бы в вашей команде произошла такая ситуация, кого бы поставили в ворота из полевых игроков?
— Да зачем таким заниматься? Сделал бы то же самое, что Витер. И шесть на пять не играл бы. Зачем? Чтобы 1:10 сделать? И для наших хоккеистов никакого профита — пуляли бы просто по воротам с каждой позиции.
— Ваши первые мысли, когда поняли, что у соперника не осталось голкиперов?
— Сразу подумал, что матч завершен. Судья подъехал и сказал, что по регламенту нужно подождать десять минут. Но ситуация интересная.
К слову, у Захарова был еще один вариант решения форс-мажора. Во время паузы главный тренер белорусов что-то эмоционально кричал в адрес чужой скамейки. Михаил Михайлович объяснил ситуацию так:
— Это я Витеру кричал: «Ставь третьего вратаря!». Он: «Так у меня нет». Я: «Как нет? Бруль у тебя есть, тренер вратарей, 52 года. Иди одевай его». Возможно, в какую-то книгу рекордов попали бы. Ради такого я бы и 15 минут подождал бы.
К слову, Евгений Бруль действительно был неплохим голкипером. Он выступал за сборную Украины, СКА, «Гомель», «Неман», киевские «Сокол» и «Беркут» и многие другие команды. А свою последнюю игру Бруль провел всего-то пять лет назад за «Львовских львов». Но тренер вратарей украинской команды решил не рисковать на шестом десятке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров прокомментировал для hockey.by остановку матча с Украиной (4:1). Напомним, игра продлилась только 43 минуты, так...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)