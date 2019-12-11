Михаил Захаров предлагал тренеру сборной Украины встать в ворота, чтобы игра продолжилась

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров прокомментировал для hockey.by остановку матча с Украиной (4:1). Напомним, игра продлилась только 43 минуты , так как оба вратаря соперника получили травмы.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— Два вратаря сломались в одном матче — невероятное что-то. Удивительная вещь! На моих глазах такого не было.

— Если бы в вашей команде произошла такая ситуация, кого бы поставили в ворота из полевых игроков?

— Да зачем таким заниматься? Сделал бы то же самое, что Витер. И шесть на пять не играл бы. Зачем? Чтобы 1:10 сделать? И для наших хоккеистов никакого профита — пуляли бы просто по воротам с каждой позиции.

— Ваши первые мысли, когда поняли, что у соперника не осталось голкиперов?

— Сразу подумал, что матч завершен. Судья подъехал и сказал, что по регламенту нужно подождать десять минут. Но ситуация интересная.

К слову, у Захарова был еще один вариант решения форс-мажора. Во время паузы главный тренер белорусов что-то эмоционально кричал в адрес чужой скамейки. Михаил Михайлович объяснил ситуацию так:

— Это я Витеру кричал: «Ставь третьего вратаря!». Он: «Так у меня нет». Я: «Как нет? Бруль у тебя есть, тренер вратарей, 52 года. Иди одевай его». Возможно, в какую-то книгу рекордов попали бы. Ради такого я бы и 15 минут подождал бы.

К слову, Евгений Бруль действительно был неплохим голкипером. Он выступал за сборную Украины, СКА, «Гомель», «Неман», киевские «Сокол» и «Беркут» и многие другие команды. А свою последнюю игру Бруль провел всего-то пять лет назад за «Львовских львов». Но тренер вратарей украинской команды решил не рисковать на шестом десятке.