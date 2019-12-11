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Беларусь представила свои достижения в молочной промышленности на выставке в Каире

12.12.2019 18:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Третий год подряд выставочный бренд «Made in Belarus» собрал отечественные предприятия на крупной международной выставке напитков и продуктов питания в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешней экспозиции приняли участие флагманы отечественной молочной промышленности. Они представили новинки своей продукции, которые вызвали живой интерес не только у местного бизнеса. Белорусский стенд посетили премьер-министр Египта, министр торговли и другие крупные чиновники.

Беларусь представила свои достижения в молочной промышленности на выставке в Каире

Беларусь представила свои достижения в молочной промышленности на выставке в Каире

В 2019 году на каирском форуме свои достижения продемонстрировали почти 400 компаний из 33 стран мира, в том числе из Великобритании, Канады, Китая и России.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Третий год подряд выставочный бренд «Made in Belarus» собрал отечественные предприятия на крупной международной выставке напитков и продуктов питания...
 
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