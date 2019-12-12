Минский мурал белорусского художника «Лiчбавы свет» стал лучшим в мире

Источник материала: Полымя

Мурал «Лічбавы свет» белорусского художника Евгения Сосюры, созданный на доме №134 по ул. Притыцкого в минском микрорайоне Кунцевщина, назван лучшим в мире по версии сообщества международной платформы Street Art Cities. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили активисты Urban Myths.





Команда международной платформы сделала предварительный отбор и выставила 16 наиболее заметных монументальных росписей со всего мира на голосование своих подписчиков в Instagram. Победителем ноябрьского опроса стал мурал на ул. Притыцкого в Минске.

Многие муралы Urban Myths уже становились лучшими в различных международных обзорах. Однако это первый случай, когда в топ попала работа белорусского художника.

«Для нас это первый опыт запуска народного голосования за лучшую работу месяца. Вместо того чтобы самостоятельно формировать подборку, как это делают многие блоги об уличном искусстве, мы позволили выбирать лучшие росписи нашему сообществу. Более тысячи человек приняли участие в четырех отборочных турах и в финале. Белорусский художник победил с ошеломляющим результатом в 53% голосов, оставив позади таких всемирно известных художников, как INTI (Чили), Lula Goce (Испания) и Sasha Korban (Украина)», — пояснили в Street Art Cities.

Мурал «Лiчбавы свет» появился на столичной многоэтажке в октябре текущего года. На картине изображена девушка, она плетет нить судьбы из клубка созвездий, который похож на сеть глобальных связей или блокчейн. «Я попытался совместить традиционный сюжет из славянской мифологии и технологичное настоящее», — пояснил художник.

Этот мурал — часть стрит-арт-проекта «Будучыня». Три монументальных мурала, объединенных общей идеей показать современную Беларусь и ее движение в будущее, появились на фасадах 12-этажных жилых домов №134, 136 и 150 на ул. Притыцкого в Кунцевщине. Помимо белорусского автора участие также приняли художники из Сербии и Испании. Проект «Будучыня» выполнен в технике фотореализма. Все модели — реальные жители Минска, которых для своих работ выбрали сами уличные художники. Проект реализован администрацией Фрунзенского района Минска совместно с стрит-арт-активистами Urban Myths и компанией А1.

Street Art Cities — международное сообщество фанатов стрит-арта, которые документируют уличное искусство в своих городах. Проект запущен в 2017 году. Он работает в более чем 550 городах, собрано 24 тыс. произведений искусства со всего мира.

Источник: БелТА