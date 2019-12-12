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Благотворительный телемарафон «Согреем детские сердца» пройдет 13 декабря
13.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
13 декабря в прямом эфире на телеканале «Беларусь 4» Могилев» с 14.00 до 20.30
На «Радио Могилев» будут специальные включения участников и организаторов марафона. Песни исполнят Валерия Азаренко, Роман Шошин, Виктор и Валерий Мохневы, Владимир Демьянович, Татьяна Лукьяненко, группа Carpen Diaz. Свои приветствия телемарафону записали Катя IOWA, Наталья Подольская, Руслан Алехно, Ирина Дорофеева, Искуи Абалян.
За 6 с половиной часов с прямом эфире «Беларусь 4» Могилев» побывают более 50 гостей.
Марафон направлен на помощь нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным ребятам. Проект призван оказать материальную помощь и привлечь внимание к проблемам этих категорий детей, а также подарить радость новогоднего праздника тем, кто лишен его в обычной жизни.
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13 декабря в прямом эфире на телеканале «Беларусь 4» Могилев» с 14.00 до 20.30 состоится благотворительный телемарафон «Согреем детские сердца». Его планируют...
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