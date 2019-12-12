Перевозчики приняли решение: проезд в «маршрутке» с 14 декабря составит 1,2 рубля

Источник материала: Виртуальный Брест

«Брестгортранс» информирует: 12 декабря брестскими субъектами хозяйствования большинством голосов принято решение установить с 14.12.2019 года стоимость одной поездки по маршрутам экспрессного сообщения в размере 1,2 рубля.





Допустимый рост тарифов определяется Решением Брестского областного исполнительного комитета от 20 ноября 2018 г. № 746 «О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении». Согласно пункту 5, тарифы на городские перевозки пассажиров автобусами с разрешенной максимальной массой менее 5000 кг на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении устанавливаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основе плановых затрат, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством, и прибыли, рассчитанной исходя из норматива рентабельности не более 15 процентов.

Нынешняя стоимость проезда на маршрутах экспрессного сообщения в 1 рубль была установлена 26 августа 2017 г. С тех пор по настоящее время стоимость дизельного топлива увеличилась с 1,29 до 1,7 рублей, что составляет рост почти в 30%. В связи с этим субъекты хозяйствования, осуществляющие перевозки пассажиров, с лета текущего года неоднократно ставили вопрос о поднятии стоимости проезда.

Тем более, что в таких городах, как Гродно и Гомель, стоимость проезда уже составляет 1,2 рубля. Причем в Гомеле подорожание состоялось ещё в декабре 2018 года.. В Минске, в зависимости от маршрута, стоимость проезда до 2 рублей. По информации БЕЛТА , до конца года состоится подорожание проезда в общественном транспорте и экспрессного сообщения в Витебске.