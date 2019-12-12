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Известный белорусский специалист Олег Дулуб станет новым главным тренером брестского «Динамо»

13.12.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По сведениям «Прессбола», наставник близок к заключению соглашения с чемпионом Беларуси-2019.

Известный белорусский специалист Олег Дулуб станет новым главным тренером брестского «Динамо»

фото - © Sputnik / Виктор Толочко

Ожидается, что назначение состоится в ближайшее время.

Последним местом работы 54-летнего тренера был казахстанский «Атырау».

Известный белорусский специалист Олег Дулуб станет новым главным тренером брестского «Динамо»

Ранее сообщалось, что Марцел Личка покинул брестскую команду. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.

 
 
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  По сведениям «Прессбола», наставник близок к заключению соглашения с чемпионом Беларуси-2019. фото - © Sputnik / Виктор Толочко Ожидается, что назначение состоится в...
 
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