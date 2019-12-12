Известный белорусский специалист Олег Дулуб станет новым главным тренером брестского «Динамо»

Источник материала: Виртуальный Брест

По сведениям «Прессбола», наставник близок к заключению соглашения с чемпионом Беларуси-2019.





фото - © Sputnik / Виктор Толочко

Ожидается, что назначение состоится в ближайшее время.

Последним местом работы 54-летнего тренера был казахстанский «Атырау».





Ранее сообщалось, что Марцел Личка покинул брестскую команду. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.