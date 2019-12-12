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Известный белорусский специалист Олег Дулуб станет новым главным тренером брестского «Динамо»
13.12.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По сведениям «Прессбола», наставник близок к заключению соглашения с чемпионом Беларуси-2019.
фото - © Sputnik / Виктор Толочко
Ожидается, что назначение состоится в ближайшее время.
Последним местом работы 54-летнего тренера был казахстанский «Атырау».
Ранее сообщалось, что Марцел Личка покинул брестскую команду. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.
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По сведениям «Прессбола», наставник близок к заключению соглашения с чемпионом Беларуси-2019. фото - © Sputnik / Виктор Толочко Ожидается, что назначение состоится в...
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