Обзор «коротких» вкладов в рублях. Сколько можно заработать после снижения ставки рефинансирования

Источник материала: Tut.by

Вместе со снижением ставки рефинансирования до 9% снизились и ставки по «коротким» вкладам в белорусских рублях. Так что приятных новостей сегодня мало. Однако среди представленных депозитов FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали вклады с самыми высокими ставками в каждом из банков для тех, кто не хочет рисковать и искать другие варианты вложений.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады до 35 дней

В сегменте вкладов на месяц ставки изменили практически все. Самый большой процент сокращения ставки — 1,2% годовых ( Банк БелВЭБ ), самый низкий — 0,2% годовых ( БТА Банк ).

Две не самые плохие новости для любителей быстрых денег: в Банке Дабрабыт появился вклад на месяц со ставкой 8,7% годовых, Паритетбанк поднял ставку на 0,8% годовых.

Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,69% годовых ( Цептер Банк ), самая низкая ставка — 6% годовых ( Технобанк ).

Банк, вклад Ставка в ноябре (изменения ставки), ставка сегодня Отзывный/ безотзывный Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 8,65% (-0,35%), 8,3% безотзывный РРБ-Банк, Безотзывный на 35 дней 9,8% (-0,2%), 9,6% безотзывный Белагропромбанк, Стандарт 7,7% (-), 7,7% безотзывный Банк БелВЭБ, Универсальный 9,5% (-1,2%), 8,3% безотзывный Белинвестбанк, Личный выбор 8,7% (-), 8,7% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй 9% (-0,5%), 8,5% безотзывный БТА Банк, БТА Мини Online 9,7% (-0,2%), 9,5% безотзывный Банк Решение, Формула успеха 9,61% (-0,31%), 9,3% безотзывный Идея Банк, Фирменный онлайн плюс 8,7% (-), 8,7% безотзывный Банк Дабрабыт, Добры месяц — (-), 8,7% безотзывный Паритетбанк, Практичный 8,7% (+0,8%), 9,5% безотзывный Статусбанк, Расчетливые бабки — online 9,2% (-0,9%), 8,3% безотзывный Технобанк, е-Соло 6% (-), 6% отзывный Цептер Банк, Цептер Аккорд + 9,8% (-0,11%), 9,69% безотзывный

Банк, вклад Ставка в ноябре (изменения ставки), ставка сегодня Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter (безотзывный) 8,65% (-0,35%), 8,3% РРБ-Банк, Безотзывный на 35 дней 9,8% (-0,2%), 9,6% Белагропромбанк, Стандарт (безотзывный) 7,7% (-), 7,7% Банк БелВЭБ, Универсальный (безотзывный) 9,5% (-1,2%), 8,3% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 8,7% (-), 8,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 9% (-0,5%), 8,5% БТА Банк, БТА Мини Online (безотзывный) 9,7% (-0,2%), 9,5% Банк Решение, Формула успеха (безотзывный) 9,61% (-0,31%), 9,3% Идея Банк, Фирменный онлайн плюс (безотзывный) 8,7% (-), 8,7% Банк Дабрабыт, Добры месяц (безотзывный) — (-), 8,7% Паритетбанк, Практичный (безотзывный) 8,7% (+0,8%), 9,5% Статусбанк, Расчетливые бабки — online (безотзывный) 9,2% (-0,9%), 8,3% Технобанк, е-Соло (отзывный) 6% (-), 6% Цептер Банк, Цептер Аккорд + (безотзывный) 9,8% (-0,11%), 9,69%

Вклады на срок до года

В сегменте вкладов сроком на год в предыдущие месяцы банки практически синхронно меняли ставки и практически все придерживались одной планки. После падения ставки рефинансирования все начали выступать сольно. Максимальный размер падения ставки в этом сегменте 2,5% годовых ( Банк Решение ), минимальный — 0,04% годовых ( Банк ВТБ (Беларусь) и БТА Банк) .

Самая низкая ставка в данном сегменте составляет 6,84% годовых ( Идея Банк ), самая высокая — 12,66% годовых ( Банк ВТБ (Беларусь) , БТА Банк и Цептер Банк ).

Ставка в ноябре (изменения ставки), ставка сегодня Отзывный/ безотзывный РРБ-Банк, Безотзывный 395 дней 12,7% (-0,2%), 12,5% безотзывный Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12,7% (-1%), 11,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 12,7% (-0,04%), 12,66% безотзывный Альфа-Банк, Альфа-Вклад 11,4% (-0,7%), 10,7% безотзывный Белагропромбанк, @gro 11,5% (-0,5%), 11% безотзывный Беларусбанк, Урожайный online 11,95% (-0,05%), 11,9% безотзывный Банк БелВЭБ, Универсальный 12,5% (-0,4%), 12,1% безотзывный Белгазпромбанк, Марафон 12,5% (-0,4%), 12,1% безотзывный Белинвестбанк, Личный выбор 11,95% (-0,75%), 11,2% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй 10% (-0,5%), 9,5% безотзывный БТА Банк, БТА+ 12,7% (-0,04%), 12,66% безотзывный Банк Решение, Online-решение 12,5% (-2,5%), 10% безотзывный Идея Банк, Фирменный онлайн 12 7,05% (-0,21%), 6,84% отзывный Банк Дабрабыт, Капитальный 12% (-0,8%), 11,2% безотзывный МТБанк, МТБелки online 12,5% (-2%), 10,5% безотзывный Паритетбанк, Клевер 12,5% (-0,1%), 12,4% безотзывный Приорбанк, Выше.net 12,5% (-0,1%), 12,4% безотзывный Статусбанк, Бережливые бабки 12% (-0,5%), 11,5% безотзывный Технобанк, е-Максимум 9,5% (-), 9,5% безотзывный Франсабанк, Верный расчет 12,7% (-0,7%), 12% безотзывный Цептер Банк, Цептер Симфония 12,7% (-0,04%), 12,66% безотзывный

Банк, вклад Ставка в ноябре (изменения ставки), ставка сегодня РРБ-Банк, Безотзывный 395 дней 12,7% (-0,2%), 12,5% Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12,7% (-1%), 11,7% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter (безотзывный) 12,7% (-0,04%), 12,66% Альфа-Банк, Альфа-Вклад (безотзывный) 11,4% (-0,7%), 10,7% Белагропромбанк, @gro (безотзывный) 11,5% (-0,5%), 11% Беларусбанк, Урожайный online (безотзывный) 11,95% (-0,05%), 11,9% Банк БелВЭБ, Универсальный (безотзывный) 12,5% (-0,4%), 12,1% Белгазпромбанк, Марафон (безотзывный) 12,5% (-0,4%), 12,1% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 11,95% (-0,75%), 11,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 10% (-0,5%), 9,5% БТА Банк, БТА+ (безотзывный) 12,7% (-0,04%), 12,66% Банк Решение, Online-решение (безотзывный) 12,5% (-2,5%), 10% Идея Банк, Фирменный онлайн 12 (отзывный) 7,05% (-0,21%), 6,84% Банк Дабрабыт, Капитальный (безотзывный) 12% (-0,8%), 11,2% МТБанк, МТБелки online (безотзывный) 12,5% (-2%), 10,5% Паритетбанк, Клевер (безотзывный) 12,5% (-0,1%), 12,4% Приорбанк, Выше.net (безотзывный) 12,5% (-0,1%), 12,4% Статусбанк, Бережливые бабки (безотзывный) 12% (-0,5%), 11,5% Технобанк, е-Максимум (безотзывный) 9,5% (-), 9,5% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) 12,7% (-0,7%), 12% Цептер Банк, Цептер Симфония (безотзывный) 12,7% (-0,04%), 12,66%

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