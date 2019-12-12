Обзор «коротких» вкладов в рублях. Сколько можно заработать после снижения ставки рефинансирования

Вместе со снижением ставки рефинансирования до 9% снизились и ставки по «коротким» вкладам в белорусских рублях. Так что приятных новостей сегодня мало. Однако среди представленных депозитов FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали вклады с самыми высокими ставками в каждом из банков для тех, кто не хочет рисковать и искать другие варианты вложений.
Вклады до 35 дней
В сегменте вкладов на месяц ставки изменили практически все. Самый большой процент сокращения ставки — 1,2% годовых (Банк БелВЭБ), самый низкий — 0,2% годовых (БТА Банк).
Две не самые плохие новости для любителей быстрых денег: в Банке Дабрабыт появился вклад на месяц со ставкой 8,7% годовых, Паритетбанк поднял ставку на 0,8% годовых.
Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,69% годовых (Цептер Банк), самая низкая ставка — 6% годовых (Технобанк).
Банк, вклад
Ставка в ноябре (изменения ставки), ставка сегодня
Отзывный/ безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter
8,65% (-0,35%), 8,3%
безотзывный
РРБ-Банк,
Безотзывный на 35 дней
9,8% (-0,2%), 9,6%
безотзывный
Белагропромбанк,
Стандарт
7,7% (-), 7,7%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Универсальный
9,5% (-1,2%), 8,3%
безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор
8,7% (-), 8,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
9% (-0,5%), 8,5%
безотзывный
БТА Банк,
БТА Мини Online
9,7% (-0,2%), 9,5%
безотзывный
Банк Решение,
Формула успеха
9,61% (-0,31%), 9,3%
безотзывный
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс
8,7% (-), 8,7%
безотзывный
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
— (-), 8,7%
безотзывный
Паритетбанк,
Практичный
8,7% (+0,8%), 9,5%
безотзывный
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online
9,2% (-0,9%), 8,3%
безотзывный
Технобанк,
е-Соло
6% (-), 6%
отзывный
Цептер Банк,
Цептер Аккорд +
9,8% (-0,11%), 9,69%
безотзывный
Банк, вклад
Ставка в ноябре (изменения ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (безотзывный)
8,65% (-0,35%), 8,3%
РРБ-Банк,
Безотзывный на 35 дней
9,8% (-0,2%), 9,6%
Белагропромбанк,
Стандарт (безотзывный)
7,7% (-), 7,7%
Банк БелВЭБ,
Универсальный (безотзывный)
9,5% (-1,2%), 8,3%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный)
8,7% (-), 8,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный)
9% (-0,5%), 8,5%
БТА Банк,
БТА Мини Online (безотзывный)
9,7% (-0,2%), 9,5%
Банк Решение,
Формула успеха (безотзывный)
9,61% (-0,31%), 9,3%
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс (безотзывный)
8,7% (-), 8,7%
Банк Дабрабыт,
Добры месяц (безотзывный)
— (-), 8,7%
Паритетбанк,
Практичный (безотзывный)
8,7% (+0,8%), 9,5%
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online (безотзывный)
9,2% (-0,9%), 8,3%
Технобанк,
е-Соло (отзывный)
6% (-), 6%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд + (безотзывный)
9,8% (-0,11%), 9,69%
Вклады на срок до года
В сегменте вкладов сроком на год в предыдущие месяцы банки практически синхронно меняли ставки и практически все придерживались одной планки. После падения ставки рефинансирования все начали выступать сольно. Максимальный размер падения ставки в этом сегменте 2,5% годовых (Банк Решение), минимальный — 0,04% годовых (Банк ВТБ (Беларусь) и БТА Банк).