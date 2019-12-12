ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обзор «коротких» вкладов в рублях. Сколько можно заработать после снижения ставки рефинансирования

13.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вместе со снижением ставки рефинансирования до 9% снизились и ставки по «коротким» вкладам в белорусских рублях. Так что приятных новостей сегодня мало. Однако среди представленных депозитов FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали вклады с самыми высокими ставками в каждом из банков для тех, кто не хочет рисковать и искать другие варианты вложений.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады до 35 дней

В сегменте вкладов на месяц ставки изменили практически все. Самый большой процент сокращения ставки — 1,2% годовых (Банк БелВЭБ), самый низкий — 0,2% годовых (БТА Банк).

Две не самые плохие новости для любителей быстрых денег: в Банке Дабрабыт появился вклад на месяц со ставкой 8,7% годовых, Паритетбанк поднял ставку на 0,8% годовых.

Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,69% годовых (Цептер Банк), самая низкая ставка — 6% годовых (Технобанк).

Банк, вклад

Ставка в ноябре (изменения ставки), ставка сегодня

Отзывный/ безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 8,65% (-0,35%), 8,3% безотзывный

РРБ-Банк,

Безотзывный на 35 дней

 9,8% (-0,2%), 9,6% безотзывный

Белагропромбанк,

Стандарт

7,7% (-), 7,7%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Универсальный

9,5% (-1,2%), 8,3%

безотзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор

8,7% (-), 8,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

9% (-0,5%), 8,5%

безотзывный

БТА Банк,

БТА Мини Online

9,7% (-0,2%), 9,5%

безотзывный

Банк Решение,

Формула успеха

9,61% (-0,31%), 9,3%

безотзывный

Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс

8,7% (-), 8,7%

безотзывный

Банк Дабрабыт,

Добры месяц

— (-), 8,7%

безотзывный

Паритетбанк,

Практичный

8,7% (+0,8%), 9,5%

безотзывный

Статусбанк,

Расчетливые бабки — online

9,2% (-0,9%), 8,3%

безотзывный

Технобанк,

е-Соло

6% (-), 6%

отзывный

Цептер Банк,

Цептер Аккорд +

9,8% (-0,11%), 9,69%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка в ноябре (изменения ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter (безотзывный)

 8,65% (-0,35%), 8,3%

РРБ-Банк,

Безотзывный на 35 дней

 9,8% (-0,2%), 9,6%

Белагропромбанк,

Стандарт (безотзывный)

7,7% (-), 7,7%

Банк БелВЭБ,

Универсальный (безотзывный)

9,5% (-1,2%), 8,3%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

8,7% (-), 8,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

9% (-0,5%), 8,5%

БТА Банк,

БТА Мини Online (безотзывный)

9,7% (-0,2%), 9,5%

Банк Решение,

Формула успеха (безотзывный)

9,61% (-0,31%), 9,3%

Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс (безотзывный)

8,7% (-), 8,7%

Банк Дабрабыт,

Добры месяц (безотзывный)

— (-), 8,7%

Паритетбанк,

Практичный (безотзывный)

8,7% (+0,8%), 9,5%

Статусбанк,

Расчетливые бабки — online (безотзывный)

9,2% (-0,9%), 8,3%

Технобанк,

е-Соло (отзывный)

6% (-), 6%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд + (безотзывный)

9,8% (-0,11%), 9,69%

Вклады на срок до года

В сегменте вкладов сроком на год в предыдущие месяцы банки практически синхронно меняли ставки и практически все придерживались одной планки. После падения ставки рефинансирования все начали выступать сольно. Максимальный размер падения ставки в этом сегменте 2,5% годовых (Банк Решение), минимальный — 0,04% годовых (Банк ВТБ (Беларусь) и БТА Банк).

Самая низкая ставка в данном сегменте составляет 6,84% годовых (Идея Банк), самая высокая — 12,66% годовых (Банк ВТБ (Беларусь), БТА Банк и Цептер Банк).

Ставка в ноябре (изменения ставки), ставка сегодня

Отзывный/ безотзывный

РРБ-Банк,

Безотзывный 395 дней

 12,7% (-0,2%), 12,5% безотзывный

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12,7% (-1%), 11,7% безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 12,7% (-0,04%), 12,66% безотзывный

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

11,4% (-0,7%), 10,7%

безотзывный

Белагропромбанк,

@gro

11,5% (-0,5%), 11%

безотзывный

Беларусбанк,

Урожайный online

11,95% (-0,05%), 11,9%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Универсальный

12,5% (-0,4%), 12,1%

безотзывный

Белгазпромбанк,

Марафон

12,5% (-0,4%), 12,1%

безотзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор

11,95% (-0,75%), 11,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

10% (-0,5%), 9,5%

безотзывный

БТА Банк,

БТА+

12,7% (-0,04%), 12,66%

безотзывный

Банк Решение,

Online-решение

12,5% (-2,5%), 10%

безотзывный

Идея Банк,

Фирменный онлайн 12

7,05% (-0,21%), 6,84%

отзывный

Банк Дабрабыт,

Капитальный

12% (-0,8%), 11,2%

безотзывный

МТБанк,

МТБелки online

12,5% (-2%), 10,5%

безотзывный

Паритетбанк,

Клевер

12,5% (-0,1%), 12,4%

безотзывный

Приорбанк,

Выше.net

12,5% (-0,1%), 12,4%

безотзывный

Статусбанк,

Бережливые бабки

12% (-0,5%), 11,5%

безотзывный

Технобанк,

е-Максимум

9,5% (-), 9,5%

безотзывный

Франсабанк,

Верный расчет

12,7% (-0,7%), 12%

безотзывный

Цептер Банк,

Цептер Симфония

12,7% (-0,04%), 12,66%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка в ноябре (изменения ставки), ставка сегодня

РРБ-Банк,

Безотзывный 395 дней

 12,7% (-0,2%), 12,5%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12,7% (-1%), 11,7%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter (безотзывный)

 12,7% (-0,04%), 12,66%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный)

11,4% (-0,7%), 10,7%

Белагропромбанк,

@gro (безотзывный)

11,5% (-0,5%), 11%

Беларусбанк,

Урожайный online (безотзывный)

11,95% (-0,05%), 11,9%

Банк БелВЭБ,

Универсальный (безотзывный)

12,5% (-0,4%), 12,1%

Белгазпромбанк,

Марафон (безотзывный)

12,5% (-0,4%), 12,1%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

11,95% (-0,75%), 11,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

10% (-0,5%), 9,5%

БТА Банк,

БТА+ (безотзывный)

12,7% (-0,04%), 12,66%

Банк Решение,

Online-решение (безотзывный)

12,5% (-2,5%), 10%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 12 (отзывный)

7,05% (-0,21%), 6,84%

Банк Дабрабыт,

Капитальный (безотзывный)

12% (-0,8%), 11,2%

МТБанк,

МТБелки online (безотзывный)

12,5% (-2%), 10,5%

Паритетбанк,

Клевер (безотзывный)

12,5% (-0,1%), 12,4%

Приорбанк,

Выше.net (безотзывный)

12,5% (-0,1%), 12,4%

Статусбанк,

Бережливые бабки (безотзывный)

12% (-0,5%), 11,5%

Технобанк,

е-Максимум (безотзывный)

9,5% (-), 9,5%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный)

12,7% (-0,7%), 12%

Цептер Банк,

Цептер Симфония (безотзывный)

12,7% (-0,04%), 12,66%

Диверсифицируйте вложения с currency.com. Токенизированные акции Apple, Tesla, мировых фармацевтических и IT-компаний. Компенсации дивидендов. Освобождение от налогов до 2023 года.

Партнер проекта:


Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди представленных депозитов FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали вклады с самыми высокими ставками в каждом из банков для тех, кто не хочет рисковать и искать другие...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Государство доплачивает, если ребенок не ходит в сад». Белоруски - о декретном отпуске за границей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика