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Макей сводил дипломатов в Wargaming

13.12.2019 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Владимир Макей с супругой провел традиционную предновогоднюю встречу с аккредитованными в Беларуси дипломатами и представителями международных организаций.

Как сообщает МИД, такие встречи используются как повод подвести итоги уходящего года, планы на будущее сотрудничество, а также познакомить иностранных дипломатов с различными сферами жизни нашей страны. Ранее дипломатам были представлены туристический, спортивный и промышленный потенциал нашей страны. В этом году представители иностранных государств и МИДа встретились в гостях у компании Wagaming, разработчика и издателя онлайн-игр.

Владимир Макей отметил, что в современном мире успешной может быть только страна, реализовавшая свой IT-потенциал. Он назвал Wargaming IT-брендом Беларуси, рассказал о социальных проектах компании, пишет reform.by
 
 
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Министр иностранных дел Владимир Макей с супругой провел традиционную предновогоднюю встречу с аккредитованными в Беларуси дипломатами и представителями...
 
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