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Макей сводил дипломатов в Wargaming
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Владимир Макей с супругой провел традиционную предновогоднюю встречу с аккредитованными в Беларуси дипломатами и представителями международных организаций.
Как сообщает МИД, такие встречи используются как повод подвести итоги уходящего года, планы на будущее сотрудничество, а также познакомить иностранных дипломатов с различными сферами жизни нашей страны. Ранее дипломатам были представлены туристический, спортивный и промышленный потенциал нашей страны. В этом году представители иностранных государств и МИДа встретились в гостях у компании Wagaming, разработчика и издателя онлайн-игр.
Владимир Макей отметил, что в современном мире успешной может быть только страна, реализовавшая свой IT-потенциал. Он назвал Wargaming IT-брендом Беларуси, рассказал о социальных проектах компании, пишет
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Министр иностранных дел Владимир Макей с супругой провел традиционную предновогоднюю встречу с аккредитованными в Беларуси дипломатами и представителями...
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