Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Министерство финансов предлагает увеличить базовую величину в Беларуси до 27 рублей. Соответствующий проект постановления уже находится на рассмотрении в Совете Министров. Об этом сообщили « СБ. Беларусь сегодня » в пресс-службе Минфина.

Как правило, БВ в Беларуси увеличивается с 1 января. В 2018 году она выросла до 24,5 рубля (с 23 рублей), а в 2019-м — до 25,5 рубля.

Напомним, от базовой величины зависят размеры некoторых посoбий, стипендий, налoгов и сборoв, штрафoв, пособий по безрабoтице и других выплат.

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