Побег, любовь, триумф и обман. Хоккеисту Сергею Федорову — 50!

Источник материала: Аргументы и факты

Побег в Америку. Не знали даже родители

В 1989 году молодой хоккеист ЦСКА Александр Могильный стал первым спортсменом, решившимся сбежать из СССР, чтобы выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В то время официально переходы между советскими и американскими клубами были запрещены, поэтому выход был только один: побег. Могильного тогда считали чуть ли не преступником, которому грозит трибунал.

Игравший с ним в одной тройке в ЦСКА Сергей Федоров решил взять паузу и посмотреть, к чему приведет история товарища. Впервые переговоры с вице-президентом «Детройта» Дмимом Лайтсом состоялись в июле 1989 года в Хельсинки, куда форвард поехал со своей командой. Провести их в Москве было невозможно. Американец привез с собой фотографии дома и машины, которые полагались по договору Федорову, а также контракт с хорошими условиями. Наметили даже дату отъезда игрока: 7 января 1990 года, когда армейцы в США проводили серию матчей с командами из НХЛ. Но тогда, после заключительного матча с «Чикаго», Федоров уехать не решился.

Побег состоялся полгода спустя, когда сборная СССР играла выставочные матчи перед Играми доброй воли. После одного из матчей в Портленде 21-летний Федоров последним вышел из автобуса, в холле гостиницы встретился с тем же Лайтсом и вместе с ним на личном самолете президента команды вылетел в Детройт.





Сергей Федоров (ЦСКА, Москва), 1989 г. Фото: РИА Новости / Фред Гринберг

— Я не мог обо всем рассказать даже родителям, — вспоминает годы спустя ту историю Федоров. — Понимал, что меня будут искать и к ним придут люди, станут расспрашивать обо всем. Им и так было непросто. Лишь через две недели примерно сумел дозвониться с огромным трудом через нескольких операторов связи и сообщить, что все в порядке у меня. Папа немного расстроился, что не посвятили его.

Побега могло не быть, если бы в клубе мне не дали квартиру или машину. Хотел, чтобы родители гордились мной. Но рано или поздно все равно бы уехал в НХЛ, так что о переезде в США никогда не жалел.

Секрет молодости. Смузи из ягод асаи

Еще во времена спортивной карьеры, да и после ее окончания многие отмечали отличную спортивную форму Сергея Федорова. Многие гадали: как ему удается быть всегда стройным и подтянутым? Однажды Сергей обмолвился о приеме ягод асаи, которые очень полезны.

— Без знания своего тела, без внимания к здоровью у меня просто не получилось бы отыграть столько лет на таком уровне, — рассказал АиФ.ru Федоров. — Ещё в молодости, когда играл за ЦСКА (1986-1990 гг.), я смог заложить очень приличную физическую базу. В 20 лет уже чётко знал, как получать нагрузки, как переваривать.

А ягоды асаи? В какой-то момент они мне действительно помогли. Возникли проблемы с локтями, воспалились связки, ничего не помогало. И только сок асаи снял это воспаление, после того как перепробовал все медикаменты. Помогают они также укреплять иммунитет. Я выпивал по четыре пакетика в день и на годы забыл о простуде. Когда приезжаю в Майами, обязательно заказываю себе смузи или молочный коктейль из этой ягоды. Советую и вам.





Нападающий команд «Звезды России» и «Детройт Ред Уингз» Сергей Федоров во время 2-го московского международного турнира по хоккею «Кубок „Спартака“» во дворце спорта «Сокольники» в Москве, 1995 г. Фото: РИА Новости / Владимир Родионов

Свадьба с Курниковой. Была или нет?

Одна из главных загадок из жизни Сергея Федорова — была ли у него свадьба с известной российской теннисисткой Анной Курниковой? Любопытно, что хоккеист подтверждает данный факт, а вот Курникова всегда отрицает.

Они познакомились на одной из вечеринок в 1996 году. 27-летний Сергей был уже хоккейной звездой и двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», а 16-летняя Аня — только восходящей звездочкой. Жила и тренировалась она на тот момент в Калифорнии. Но изначально свои отношения пара не афишировала, поскольку по местным законам Федоров вообще мог оказаться за решеткой за связь с девушкой, не достигшей 17 лет.

Никто никогда не видел их фото из ЗАГСа, однако однажды агент Федорова рассказал, что Сергей был женат на Анне. Свадьбу они по-тихому сыграли в России в июле 2001 года. Но их брак продлился менее трех лет. Говорили, что разлучником стал другой российский хоккеист: Павел Буре. Однако он сам никогда в этом не признавался.

— К нам было приковано очень много внимания в то время, — рассказывал в интервью американскому журналу The Hockey News Федоров. — Мы не хотели афишировать брак. Немалую роль в нашем разрыве сыграли и журналисты, которые просто не давали нам прохода. В прессе появлялось столько всяких историй, что я иной раз просто диву давался. Свою роль в нашем разводе сыграли и постоянные упоминания прессой 12-летней разницы в возрасте. Для нас это было неважно, но желтые издания кричали об этом во весь голос. Эти люди просто не знают, что такое человеческие чувства. Кроме того, у нас есть родители, которые сильно за нас переживают.

Несмотря даже на эти слова Федорова в интервью, Курникова все равно всегда говорила, что брака с Сергеем не было.

Неудачное вложение. Потерял 60 млн долларов

Печальная глава в жизни Федорова началась в 1998 году, во времена выступления в «Детройте». Перед сезоном-1997/98 он подписал по тем временам сумасшедший контракт с клубом: 38 млн долларов за шесть лет. И тем самым привлек к себе внимание мошенников, решивших обогатиться за его счет.

Федоров познакомился с неким Джозефом Задой, который позиционировал себя как респектабельного бизнесмена. Однажды Федоров захотел вложить сумму в 150 тысяч долларов. Зада посоветовал, как это лучше сделать. Хоккеист остался доволен, поскольку получил вскоре деньги назад с прибылью. Так Джозеф стал вести финансовые дела Федорова.

Их дружба продолжалась более десяти лет, прежде чем случилась скандальная история. Зада разыграл целый спектакль с приглашенными актерами, сыгравшими роли королевской семьи и арабского принца в частности. Федорову пообещали 40% прибыли от вложения денег в нефтяной бизнес. И Сергей доверился, вложив практически все, что было накоплено: около 60 млн долларов. Больше он этих денег не увидел, даже несмотря на то, что Джозефа поймали и в 2017 году предъявили обвинения в мошенничестве, отправив за решетку на 17,5 лет. Зада таким образом обманул более сорока человек на общую сумму более 100 млн долларов. Федорова он развел на самую крупную сумму.

— Увы, но это правда: я потерял все свои сбережения, — признавался Федоров. — Поверил не тем людям. Не ожидал такого от человека, с которым дружил около двадцати лет. Мне пообещали большие дивиденды, был хорошо расписанный бизнес-план. Я уже планировал покупки родителям. В итоге все исчезло, а человек в тюрьме. После того как это произошло, я неделю не мог прийти в себя, находился в прострации. Не понимал, как жить дальше. Просто однажды проснулся — и ничего нет.

Joseph Zada lavished himself with luxury cars, mansions and a $15 million equestrian facility in Fla. by scamming unwitting investors, including Red Wings star Sergei Fedorov pic.twitter.com/tfqWVnIPLk — HockEye (@Hock_eye) 10 сентября 2019 г.

«Русская пятерка». Лучшее, что было в НХЛ

Пожалуй, создание в 1995 году «Русской пятерки» — это лучшее в НХЛ, что связано с нашими хоккеистами. Сергей Федоров с удовольствием до сих пор вспоминает те времена в «Детройте», когда он выходил на лед вместе с Вячеславом Фетисовым, Игорем Ларионовым, Владимиром Константиновым и Вячеславом Козловым. Именно с их помощью «Ред Уингз» одержали рекордные 62 победы в регулярном чемпионате и выиграли первый за 42 года Кубок Стэнли.

— Это было невероятное время, — продолжает Федоров. — Я даже готов вернуться в тот «Детройт», который несколько лет подряд сначала не мог выиграть Кубок Стэнли, хотя все этого ждали каждый год. Зато перед матчами испытывал невероятное ощущение единства с людьми, для которых в хоккее секретов не существует. Они вовремя дадут пас, подстрахуют, сами забьют. Взаимозаменяемость у нас была фантастическая. Это настолько успокаивало, что сезон проходил на одном дыхании. Ну а потом мы победили и взяли три трофея.