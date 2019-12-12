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Кровавый кошмар в Канаде. Матч отменили после того, как 17-летнего вратаря порезали коньком

13.12.2019 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голкипер клуба юниорской хоккейной лиги Онтарио «Ниагара Айс Догс» Такер Тинан получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата с «Лондон Найтс», пишет hockey.by.

Вратарю сильно порезали ногу коньком на 40-й секунде второго периода, после чего игрок оказался на льду, а вокруг него моментально образовалась лужа крови.

Выскочившие на площадку медики сумели оперативно остановить кровотечение. Прошло минут десять, прежде чем с голкипера сняли всю амуницию и поместили на каталку. Затем его отвезли за пределы площадки в машину скорой помощи и срочно доставили в местную больницу, где голкиперу успешно провели хирургическую операцию. Пострадавший находится в стабильном состоянии.

Игра, в которой «Лондон» вел 2:1, осталась незавершенной и будет перенесена на другую дату.

Как сообщает журналист Мел Раскин, голкипер получил тяжелую травму, так как конек задел артерию на ноге. Из-за этого последствия травмы оказались тяжелее, чем могли бы быть при обычном столкновении полевого игрока с вратарем.

 
 
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