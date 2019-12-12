|
Кровавый кошмар в Канаде. Матч отменили после того, как 17-летнего вратаря порезали коньком
Источник материала: Tut.by
Голкипер клуба юниорской хоккейной лиги Онтарио «Ниагара Айс Догс» Такер Тинан получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата с «Лондон Найтс»,
Вратарю сильно порезали ногу коньком на 40-й секунде второго периода, после чего игрок оказался на льду, а вокруг него моментально образовалась лужа крови.
Выскочившие на площадку медики сумели оперативно остановить кровотечение. Прошло минут десять, прежде чем с голкипера сняли всю амуницию и поместили на каталку. Затем его отвезли за пределы площадки в машину скорой помощи и срочно доставили в местную больницу, где голкиперу успешно провели хирургическую операцию. Пострадавший находится в стабильном состоянии.
Игра, в которой «Лондон» вел 2:1, осталась незавершенной и будет перенесена на другую дату.
Как сообщает журналист Мел Раскин, голкипер получил тяжелую травму, так как конек задел артерию на ноге. Из-за этого последствия травмы оказались тяжелее, чем могли бы быть при обычном столкновении полевого игрока с вратарем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 минут ему оказывали первую помощь прямо на площадке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)