Кровавый кошмар в Канаде. Матч отменили после того, как 17-летнего вратаря порезали коньком

Голкипер клуба юниорской хоккейной лиги Онтарио «Ниагара Айс Догс» Такер Тинан получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата с «Лондон Найтс», пишет hockey.by.

Вратарю сильно порезали ногу коньком на 40-й секунде второго периода, после чего игрок оказался на льду, а вокруг него моментально образовалась лужа крови.

Выскочившие на площадку медики сумели оперативно остановить кровотечение. Прошло минут десять, прежде чем с голкипера сняли всю амуницию и поместили на каталку. Затем его отвезли за пределы площадки в машину скорой помощи и срочно доставили в местную больницу, где голкиперу успешно провели хирургическую операцию. Пострадавший находится в стабильном состоянии.

Игра, в которой «Лондон» вел 2:1, осталась незавершенной и будет перенесена на другую дату.