ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Литвы: Изоляция Беларуси не оправдала себя

13.12.2019 09:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Литовцы не должны обманываться и недооценивать Россию, но строить связи с Беларусью Литве можно и нужно. Такое мнение высказал президент соседней страны Гитанас Науседа на ежегодной конференции Центра восточноевропейских исследований, передает TV3.lt.

В своем выступлении Науседа говорил о том, что Литве необходимо вкладываться в свою обороноспособность в условиях нарастающей международной турбулентности, о расходах, которые придется понести Литве в связи с климатическими изменениями и для борьбы с ними. Не обошел он вниманием и тему соседей — России и Беларуси.

Науседа отметил, что Россия, отношения с которой остаются напряженными, является долгосрочным вызовом для безопасности Литвы и всего евроатлантического региона, и для предупреждения угроз Литве и остальным странам Европы нужно действовать сообща.

При этом Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва и Европа не должны оставлять Беларусь один на один с Россией. Он выразил серьезную обеспокоенность переговорами по углублению интеграции Беларуси и России и отметил, что литовцы «должны помочь Беларуси». Но кардинального потепления в отношениях ожидать не стоит.


«Изоляция Беларуси не оправдала себя. Но это не значит, что мы готовы к чрезмерно теплым отношениям. <…> Мы будем осторожны, чтобы не нарушать установленные нами красные линии», — сказал президент Литвы. О красных линиях он уже говорил ранее — в первую очередь они касаются темы БелАЭС.

Науседа приветствовал тот факт, что на перезахоронение Кастуся Калиновского и остальных повстанцев в ноябре приехало не только большое количество беларусов, но и вице-премьер страны Игорь Петришенко. По словам литовского президента, для беларусских властей было непросто решиться на этот шаг, неприятный для Кремля.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовцы не должны обманываться и недооценивать Россию, но строить связи с Беларусью Литве можно и нужно. Такое мнение высказал президент соседней страны Гитанас...
 
Новости дня
Новости разные
 
Базовую величину в Беларуси предлагается увеличить до 27 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика