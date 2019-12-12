Выбираем украшения из жемчуга

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Украшения из жемчуга неизменно популярны у модниц во все времена. И сегодня жемчужина покоряет сердца необычайно нежной красотой. Роскошное изделие подчеркивает безупречный вкус своей владелицы. Однако что знают об этом украшении женщины, которые красуются в изумительных и изящных драгоценностях?

Содержание:

Жемчужина. Что это?





По своей структуре жемчуг — твердое образование биологического происхождения. Однако это не минерал, появляется он в раковине моллюска из перламутра, обволакивающего песчинку.

Камень может быть морским или пресноводным. В морской воде жемчужины крупнее. Речные моллюски отличаются высокой плодовитостью. В одной раковине может вырасти до 10 жемчужинок.

Перламутровые горошины отличаются по цвету. Они могут быть белыми, розовыми, коричневыми, черными. Все зависит от того, какими особенностями наделен «производитель».

Сегодня можно увидеть украшения из жемчуга культивированного, то есть искусственного. В раковину внедряется инородное тело, а моллюска провоцируют на защитную реакцию.

Не ошибитесь с выбором





Следует знать, что натуральный жемчуг более прохладный, тяжелый по весу, чуть шершавый наощупь. Да и цена на украшения из жемчуга будет достаточно высокая.

Каждый ювелирный магазин из каталога TAM.BY может предложеить украшения из жемчуга разного цвета. Белый жемчуг подходит всем дамам, независимо от возраста и цвета кожи. Розовый — подчеркивают юный возраст девушек. Голубые и светло-зеленые горошины придают образу загадочности и таинственности.

Золотой или желтый камень, особенно в драгоценном металле, подчеркнет красоту зрелой дамы. Более капризны украшения из жемчуга черного цвета с красным, коричневым, синим оттенком. Такой камень не требует дополнительного яркого акцента.

Золотые или серебряные подвески, колье, серьги либо кольца, декорированные черными жемчужинами, нужно выбирать с осторожностью. Они запросто прибавят к возрасту пару лет.

При выборе украшений к вашему образу, не забывайте, что теплые оттенки камня подходят смуглым женщинам, холодные — к светлой коже с розовым оттенком.

На заметку: как носить украшения из жемчуга





Классические и романтичные украшения из жемчуга будут в моде всегда. А те, кто считает, что изделие с этим камнем подходит только для образа невесты либо почтенной матроны, не правы. Украшения с жемчугом надевают и на торжественные мероприятия, и каждый день. Причем время суток значения не имеет. Камень всегда выигрышно дополняет образ.

Изящная жемчужная нить эффектно сочетается с повседневным платьем, легким сарафаном, темной водолазкой. Без такого оригинального и универсального дополнения трудно себе представить девушку в «маленьком черном платье».

Если хотите дополнить наряд комбинированными ювелирными украшениями, не переборщите. Не стоит надевать к длинным жемчужным серьгам массивное ожерелье. Лучше соблюсти чувство меры, подобрав скромную брошь, кольцо или браслет.

То же касается и золотых украшений, декорированных жемчугом. Если это золотая подвеска, то остальные изделия должны быть из этого же металла, и не иначе. Касается это правило как драгоценных украшений, так и бижутерии.

Но есть моменты, при которых не желательно дополнять имидж жемчужными украшениями. К примеру, ожерелье не сочетается с нарядом пастельных тонов. Надев одежду с паетками, блестками, стразами и массивными аппликациями, воздержитесь от изделий с жемчугом. А облачившись в яркое платье, не вздумайте надеть жемчужные подвески. Это — моветон. Лучше рассмотрите такой вариант, как миниатюрная брошка, кольцо, серьги-пусеты.

Обязательно нужно запомнить, что украшения из жемчуга — классика. Поэтому примеряйте на себя различные вариации для создания собственного образа — индивидуального и неповторимого.