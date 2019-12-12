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Широкая денежная масса за ноябрь выросла на 2,8%
13.12.2019 11:51 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
На 1 декабря ШДМ составляла около 46,344 млрд рублей. За месяц она выросла на 2,8%, сообщает
Объем наличных денег в обороте за ноябрь увеличился до 3,499 млрд руб., или на 2,5%.
Активная рублевая денежная масса, включающая наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте в ноябре выросла на 4,3% до 9,168 млрд.
В то же время объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в нацвалюте, за ноябрь снизился до 1,508 млрд, или на 2,2%.
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Широкая денежная масса (ШДМ) включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках.
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