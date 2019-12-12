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Широкая денежная масса за ноябрь выросла на 2,8%

13.12.2019 11:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Широкая денежная масса за ноябрь выросла на 2,8%
Фото из открытых источников

На 1 декабря ШДМ составляла около 46,344 млрд рублей. За месяц она выросла на 2,8%, сообщает БЕЛТА

Объем наличных денег в обороте за ноябрь увеличился до 3,499 млрд руб., или на 2,5%.

Активная рублевая денежная масса, включающая наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте в ноябре выросла на 4,3% до 9,168 млрд.

В то же время объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в нацвалюте, за ноябрь снизился до 1,508 млрд, или на 2,2%. 

Широкая денежная масса за ноябрь выросла на 2,8%
На 1 декабря золотовалютные резервы Беларуси составляют почти $9,2 млрд
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Широкая денежная масса (ШДМ) включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках.
 
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