Широкая денежная масса за ноябрь выросла на 2,8%

На 1 декабря ШДМ составляла около 46,344 млрд рублей. За месяц она выросла на 2,8%, сообщает БЕЛТА .

Объем наличных денег в обороте за ноябрь увеличился до 3,499 млрд руб., или на 2,5%.

Активная рублевая денежная масса, включающая наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте в ноябре выросла на 4,3% до 9,168 млрд.

В то же время объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в нацвалюте, за ноябрь снизился до 1,508 млрд, или на 2,2%.

На 1 декабря золотовалютные резервы Беларуси составляют почти $9,2 млрд Подробнее