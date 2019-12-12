Руководитель концерна пояснил, что индикативным балансом предусмотрена поставка 24 млн т нефти — это максимально возможный объем, который Беларусь может забрать на переработку.





Фактический объем переработки будет зависеть от ежемесячных и квартальных поставок.





Напомним, до сих пор ежеквартальный объем поставок составлял 4,5 млн т.





Таким образом, непонятно, как белорусские НПЗ смогут переработать еще и дополнительный объем казахстанской нефти (1−3 млн т), о поставках которой договорились на уровне главы государства и правительства.





Тем более, что в отношении казахстанской нефти Беларусь приняла на себя обязательства, исключающие реэкспорт.