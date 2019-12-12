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«Нужно было подготовиться к вызовам». Главный трансплантолог страны - об оттоке медиков за границу
Источник материала: Tut.by
Министерство здравоохранения Польши недавно
Олег Руммо считает, что такие нововведения со стороны Польши можно назвать «конкуренцией на грани фола».
— Тут нужно очень четко понимать, что когда мы по инициативе президента начали переоснащение наших медучреждений, когда мы самое современное оборудование привезли в Беларусь, когда мы научили наших врачей работать на нем, — мы должны были быть готовы к тому, что этот врач уже конкурентоспособен в мире. И если это специалист высокого уровня, то его, что называется, с руками оторвут не только в Польше, но и в ОАЭ, и даже в Австралии. И нужно было бы уже тогда быть готовым к этим вызовам, — сказал Олег Руммо.
По его мнению, в свое время Беларуси нужно было обеспечить для молодых специалистов «социальные лифты», с помощью которых они могли бы реализовывать себя, а также создать условия для заработка.
— Нужно думать о том, чтобы новое поколение обязательно было хоть чуть-чуть лучше предыдущего. Вот тогда можно надеяться на успехи, — пояснил Олег Руммо.
Эксперт рассказал, что сам в начале карьеры зарабатывал всего 6 долларов:
— Сурпруга моя получала такую же зарплату. Мы находились на содержании моих и ее родителей. Конечно, нас это напрягало, но даже мысли не лежали в той плоскости, чтобы уехать за рубеж.
Сейчас в центре, который возглавляет Олег Руммо, зарплаты «вполне достойные с учетом того, в каком социуме мы живем».
— Когда я однажды сказал, что зарплаты неплохие, сразу скептики начали говорить, что это невозможно, что его президент каким-то образом финансирует. Тут ключевое слово «заработать», а не получить зарплату. Поверьте, эти люди очень интенсивно работают, — подчеркнул Олег Руммо. — На сегодняшний день высококвалифицированная медсестра в нашем центре получает зарплату, эквивалентную 1000 долларов, даже чуть больше. Но они пашут, очень много работают, и самое важное — они осуществляют высококвалифицированный труд.
Уже не первый месяц медики входят в пятерку самых востребованных специалистов в Беларуси. В республиканской базе вакансий для них
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Директор Минского научно-исследовательского центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо уверен, что Беларуси нужно было заранее подготовиться к...
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