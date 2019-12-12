«Нужно было подготовиться к вызовам». Главный трансплантолог страны - об оттоке медиков за границу

Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения Польши недавно рассказало , что планирует отменить для иностранных врачей нострификацию (подтверждение) диплома. Это облегчит их трудоустройство. Нововведение коснется в первую очередь врачей из Беларуси и Украины. Директор Минского научно-исследовательского центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо уверен, что Беларуси нужно было заранее подготовиться к этим вызовам и обеспечить молодым врачам возможность реализовать себя. Об этом он рассказал в программе «Марков. Ничего личного» на канале ОНТ.



Олег Руммо. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Олег Руммо считает, что такие нововведения со стороны Польши можно назвать «конкуренцией на грани фола».

— Тут нужно очень четко понимать, что когда мы по инициативе президента начали переоснащение наших медучреждений, когда мы самое современное оборудование привезли в Беларусь, когда мы научили наших врачей работать на нем, — мы должны были быть готовы к тому, что этот врач уже конкурентоспособен в мире. И если это специалист высокого уровня, то его, что называется, с руками оторвут не только в Польше, но и в ОАЭ, и даже в Австралии. И нужно было бы уже тогда быть готовым к этим вызовам, — сказал Олег Руммо.

По его мнению, в свое время Беларуси нужно было обеспечить для молодых специалистов «социальные лифты», с помощью которых они могли бы реализовывать себя, а также создать условия для заработка.

— Нужно думать о том, чтобы новое поколение обязательно было хоть чуть-чуть лучше предыдущего. Вот тогда можно надеяться на успехи, — пояснил Олег Руммо.

Эксперт рассказал, что сам в начале карьеры зарабатывал всего 6 долларов:

— Сурпруга моя получала такую же зарплату. Мы находились на содержании моих и ее родителей. Конечно, нас это напрягало, но даже мысли не лежали в той плоскости, чтобы уехать за рубеж.

Сейчас в центре, который возглавляет Олег Руммо, зарплаты «вполне достойные с учетом того, в каком социуме мы живем».

— Когда я однажды сказал, что зарплаты неплохие, сразу скептики начали говорить, что это невозможно, что его президент каким-то образом финансирует. Тут ключевое слово «заработать», а не получить зарплату. Поверьте, эти люди очень интенсивно работают, — подчеркнул Олег Руммо. — На сегодняшний день высококвалифицированная медсестра в нашем центре получает зарплату, эквивалентную 1000 долларов, даже чуть больше. Но они пашут, очень много работают, и самое важное — они осуществляют высококвалифицированный труд.

Уже не первый месяц медики входят в пятерку самых востребованных специалистов в Беларуси. В республиканской базе вакансий для них есть около 6 тысяч предложений. При этом, по данным Минздрава, в год работать за границу уезжает около 200 врачей. Александра Лукашенко ситуация с врачами в стране «волнует, но не напрягает ».