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Оксентюк о проигрыше норвежцам на молодёжном ЧМ по хоккею: «Видимо, не так сильно старались, как они»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси снова
Ужасно для нашей команды сложился первый период: белорусы много удалялись и пропустили две шайбы в свои ворота. Во второй части поединка наши игроки смогли один гол отыграть. Виталий Пинчук сокращает отставание до минимума.
Отыгрались белорусы в третьем периоде: за 40 секунд до завершения основного времени матча Оксентюк переводит встречу в овертайм – 2:2. Но в дополнительные 5 минут победы вырвали норвежцы. Белорусы терпят поражение – 2:3.
Виталий Пинчук, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Евгений Оксентюк, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Из остальных результатов тура: Латвия разгромила Словению, а Австрия оказалась сильнее Дании.
13 декабря белорусы сыграют против словенцев. Начало матча – в 19.30.
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Оксентюк о проигрыше норвежцам на молодёжном ЧМ по хоккею: «Видимо, не так сильно старались, как они»
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси снова проигрывает на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз парни...
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