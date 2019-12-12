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Оксентюк о проигрыше норвежцам на молодёжном ЧМ по хоккею: «Видимо, не так сильно старались, как они»

13.12.2019 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси снова проигрывает на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз парни Дмитрия Дудика уступили норвежцам.

Ужасно для нашей команды сложился первый период: белорусы много удалялись и пропустили две шайбы в свои ворота. Во второй части поединка наши игроки смогли один гол отыграть. Виталий Пинчук сокращает отставание до минимума.

Оксентюк о проигрыше норвежцам на молодёжном ЧМ по хоккею: «Видимо, не так сильно старались, как они»

Отыгрались белорусы в третьем периоде: за 40 секунд до завершения основного времени матча Оксентюк переводит встречу в овертайм – 2:2. Но в дополнительные 5 минут победы вырвали норвежцы. Белорусы терпят поражение – 2:3.

Оксентюк о проигрыше норвежцам на молодёжном ЧМ по хоккею: «Видимо, не так сильно старались, как они»

Виталий Пинчук, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Много было шансов забить, много лезли на ворота. Просто выходы в ноль были, не реализовывали. Обидно. Скорей всего, больше всего неудачи были – то не летит в ворота, то, наоборот, нам нелепо залетает.

Оксентюк о проигрыше норвежцам на молодёжном ЧМ по хоккею: «Видимо, не так сильно старались, как они»

Евгений Оксентюк, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Видимо, не так сильно старались, как они, из-за этого так получилось, что проиграли. Настраивались на игру, но то, что проиграли Латвии, повлияло на эту игру.

Из остальных результатов тура: Латвия разгромила Словению, а Австрия оказалась сильнее Дании.

13 декабря белорусы сыграют против словенцев. Начало матча – в 19.30.

Оксентюк о проигрыше норвежцам на молодёжном ЧМ по хоккею: «Видимо, не так сильно старались, как они»

Оксентюк о проигрыше норвежцам на молодёжном ЧМ по хоккею: «Видимо, не так сильно старались, как они»

Люди в материале: Виталий Пинчук, Евгений Оксентюк
 
 
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси снова проигрывает на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз парни...
 
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