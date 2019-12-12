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Что они нам голову дурят! Ни россиянам, ни тем более беларусам не нужно "союзное государство"

13.12.2019 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Меньше недели остается до встречи президентов России и Беларуси, которые никак не договорятся о том, что за союзное образование они подписали 20 лет назад.

Что они нам голову дурят! Ни россиянам, ни тем более беларусам не нужно "союзное государство"
Office Life сопоставил данные соцопросов в России и Беларуси о том, какие отношения между двумя странами хотят видеть обычные белорусы и россияне. Без дураков и дорожных карт.

17% россиян за вхождение Беларуси в состав России на правах субъекта федерации — таковы данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ в январе 2019 года.

При этом только 1,4% белорусов выбрали такой же вариант «объединения» (Белорусская аналитическая мастерская (BAW), октябрь 2019).

Объединение в союзное государство на равноправной основе выбирают 18% россиян и 15% белорусов. 

Но посмотрите на различие в ином выборе интеграции: 48% россиян и 75% белорусов согласны с тем, что «объединение не нужно, нужны просто хорошие добрососедские отношения».

«ПОГЛОТИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ» СТАЛО МЕНЬШЕ

Всероссийский центр изучения общественного мнения такие же вопросы задавал россиянам в 2005-2009 годах и повторил опрос через 10 лет. За это время мнение об интеграции Беларуси и России у россиян претерпело любопытную трансформацию.

Даже доля сторонников объединения России и Беларуси как двух равноправных государств уменьшилась за 10 лет в два раза.

Доля ратующих за поглощение Беларуси падает с 39% в 2005 году до 17% в 2019-м. Эти 17% россиян, конечно, пугают. Но при такой динамике еще через десять лет их доля может снизойти до статистической погрешности (или до белорусов, которые против собственной независимости, — 1,4%).

Зато доля тех, кто за просто хорошие отношения двух стран без всяких объединений, выросла с 29% в 2005 году до 48% в 2019-м. 10 лет назад за просто нормальные отношения было 40% россиян. 
Это на заметку Лукашенко и Путину, которые в последнее время слишком часто встречаются, чтобы расставить все точки над "i" в вопросах "интеграции".
 
 
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Меньше недели остается до встречи президентов России и Беларуси, которые никак не договорятся о том, что за союзное образование они подписали 20 лет назад.
 
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