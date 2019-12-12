Зимние скидки на автомобили Hyundai до 8000. Жене на шубу точно хватит!

Источник материала: Виртуальный Брест

Приятное время до Нового года, когда пахнет мандаринами и редким первым снегом — время, когда так приятно мечтать и мечты воплощать! Сейчас точно пора протестировать и выбрать автомобиль Hyundai с уютными зимними опциями и отправиться на новогодние каникулы. Тем более скидки такие, что жене на шубу точно хватит!

И, конечно же, зимние шины в подарок!





Цены в белорусских рублях ПОКА неизменны! Поспешите, склад стремительно тает…

Скидки действуют для 3 моделей:

- стильный красавец европейской сборки Hyundai TUCSON с выгодой до 8000 рублей ;

- бестселлер Hyundai CRETA co скидкой до 4000 BYN и комплектом зимних шин в подарок





яркий стильный городской седан Hyundai ACCENT с выгодой до 3000 BYN и комплектом зимних шин в подарок





Выбирайте своего партнера для ваших лучших путешествий, наслаждайтесь отличными ходовыми характеристиками, уютными зимними опциями и небывалой выгодой! Поспешите, на складе все меньше акционных автомобилей!

Перечисленные опции доступны в некоторых комплектациях.