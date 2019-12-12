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Зимние скидки на автомобили Hyundai до 8000. Жене на шубу точно хватит!
13.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Приятное время до Нового года, когда пахнет мандаринами и редким первым снегом — время, когда так приятно мечтать и мечты воплощать! Сейчас точно пора протестировать и выбрать автомобиль Hyundai с уютными зимними опциями и отправиться на новогодние каникулы. Тем более скидки такие, что жене на шубу точно хватит!
И, конечно же, зимние шины в подарок!
Цены в белорусских рублях ПОКА неизменны! Поспешите, склад стремительно тает…
- стильный красавец европейской сборки Hyundai TUCSON
- бестселлер Hyundai CRETA
яркий стильный городской седан
Выбирайте своего партнера для ваших лучших путешествий, наслаждайтесь отличными ходовыми характеристиками, уютными зимними опциями и небывалой выгодой! Поспешите, на складе все меньше акционных автомобилей!
Перечисленные опции доступны в некоторых комплектациях.
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