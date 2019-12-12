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Зимние скидки на автомобили Hyundai до 8000. Жене на шубу точно хватит!

13.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Приятное время до Нового года, когда пахнет мандаринами и редким первым снегом — время, когда так приятно мечтать и мечты воплощать! Сейчас точно пора протестировать и выбрать автомобиль Hyundai с уютными зимними опциями и отправиться на новогодние каникулы. Тем более скидки такие, что жене на шубу точно хватит!

И, конечно же, зимние шины в подарок!

Зимние скидки на автомобили Hyundai до 8000. Жене на шубу точно хватит!

Цены в белорусских рублях ПОКА неизменны! Поспешите, склад стремительно тает…

Скидки действуют для 3 моделей:

- стильный красавец европейской сборки Hyundai TUCSON с выгодой до 8000 рублей;

- бестселлер Hyundai CRETA co скидкой до 4000 BYN и комплектом зимних шин в подарок

Зимние скидки на автомобили Hyundai до 8000. Жене на шубу точно хватит!

яркий стильный городской седан Hyundai ACCENT с выгодой до 3000 BYN и комплектом зимних шин в подарок

Зимние скидки на автомобили Hyundai до 8000. Жене на шубу точно хватит!

Выбирайте своего партнера для ваших лучших путешествий, наслаждайтесь отличными ходовыми характеристиками, уютными зимними опциями и небывалой выгодой! Поспешите, на складе все меньше акционных автомобилей!

Перечисленные опции доступны в некоторых комплектациях.


Официальный дилер HYUNDAI
ООО «БелАВТОномия»

hyundai-brest.by

Адрес: г. Брест, ул. Я. Купалы, 1

МТС: +375 33 347 11 77

А1 +375 29 347 11 77

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Теги: Брест
 
 
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  Приятное время до Нового года, когда пахнет мандаринами и редким первым снегом — время, когда так приятно мечтать и мечты воплощать! Сейчас точно пора...
 
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