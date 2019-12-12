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30 лет назад их называли цинично «биоматериал»: с какого периода сейчас выхаживают недоношенных детей?
Источник материала: СТВ
О борьбе за жизнь самых маленьких белорусов рассказываем в программе
Буквально тридцать лет назад дети до килограмма при рождении людьми не признавались и в статистику новорождённых не попадали – тогда их называли цинично «биоматериал» и давали срок на спасение в семь дней. Если кроха чудом выживала без поддержки, подключались специалисты. К сожалению, в таких условиях спасались единицы. С1992 года Беларусь приняла критерии ВОЗ и определила: дети, рождённые после 22 недель беременности с массой тела более 500 граммов и признаками живорождения – это не выкидыш, а живой человек.
Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорождённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Здесь уже давно научились выхаживать торопыжек весом не только в килограмм – значительно ниже. Выживаемость таких детей в центре 90%, это один из лучших показателей в мире. Так, самый маленький пациент, которого спасли в этом отделении реанимации, весил всего 480 граммов. Хрупкость сопоставимая с любовью. Вдумайтесь: вес двух любящих сердец – мамы и папы – физиологически равный как раз полкило! И это только органы. Мировой же рекорд за медиками Японии – они смогли выходить кроху в 268 граммов. Хотя врачи честно признаются: размер – не решающий фактор в деле спасения маленькой жизни.
Оксана Свирская, заведующая отделением анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новородённых РНПЦ «Мать и дитя»:
Ольга Куприна, молодая мама из Витебска:
Контакт «кожа к коже» в среде медиков называют методом «кенгуру». Сейчас он действует в роддомах по всей стране: родителям недоношенного ребёнка при первой возможности дают подержать кроху на ручках. Научно доказано: объятия и материнское тепло иногда важнее всех лекарств и уколов.
Елена Реброва, врач анестезиолог-реаниматолог Витебского областного клинического роддома:
Как только состояние малыша стабилизируется, а его вес достигает эталона в 2-2,5 килограмма, торопыжку выписывают домой. И в этот момент испытания для мамы и ребенка только начинаются.
Юлия Рожко:
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30 лет назад их называли цинично «биоматериал»: с какого периода сейчас выхаживают недоношенных детей?
О борьбе за жизнь самых маленьких белорусов рассказываем в программе «Специальный репортаж».
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