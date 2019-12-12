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Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы

13.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы. Об этом глава государства заявил во время посещения Белорусского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы

Президент отметил, что анализ ситуации в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, показал озабоченность людей жилищным вопросом. "Главное - это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Перед белорусской медициной стоит важнейшая задача - увеличить продолжительность и повысить качество жизни граждан.

Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы

Президент отметил, что анализ ситуации в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, показал озабоченность людей жилищным вопросом. "Главное - это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В качестве позитивного примера глава государства привел построенные для врачей дома в Боровлянах, где недавно побывал и сам Президент. "Мы вроде нащупали тот путь, по которому можно идти. Это чудесные дома, особенно для молодых людей с высшим образованием, там можно жить и до 40 лет", - сказал он.

"Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и построить такие дома, - потребовал он. - Это для нас почти ничего не стоит". Глава государства убежден, что решение жилищного вопроса позволит удерживать кадры на местах.

Вместе с тем Президент констатировал отсутствие серьезной проблемы с оттоком врачебных кадров из страны. По данным Минздрава, с начала этого года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно - 20 человек. В 2018 году их было 158 и 40 соответственно.

Многие из тех, кто приехал, - это как раз те, кто попробовал работать за границей и вернулся назад. "Благо в том, что быстро остудили головы некоторых визитеров, которые хотят туда (за границу) поехать и много заработать. Сейчас - в Польшу, Литву, потому что единое экономическое пространство, Евросоюз… Из Польши и Литвы хлынули люди куда-то зарабатывать деньги. У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши - 100 человек там - рванули туда. Ну и что? В Литве они что нового увидели? Психологический фактор (срабатывает. - Прим. БЕЛТА), что люди там побывали и вернулись сюда и говорят нашим: "Ну, давайте, поезжайте, попробуйте". Это их остудило".

Как доложил Президенту министр здравоохранения Владимир Караник, хорошим стимулом для врачей и для закрепления кадров на местах станет повышение зарплаты: она по поручению главы государства должна увеличиться на 20% в 2020 году и в 2 раза в 2025 году. "Мы немножко народ разбаловали, - ответил на это глава государства. - Надо упираться, как на Западе, там круглые сутки врач работает. Врач общей практики - он белого света не видит, и никто не отказывается".

Президенту было подробно доложено о системе медицинского образования, международной деятельности и экспорте образовательных услуг медвузов, их лечебной, учебной и научной деятельности.

В медицинских университетах страны обучаются более 15,2 тыс. белорусских студентов, из которых более 63% получают образование за счет бюджетных средств. По результатам распределения в 2019 году трудоустроены 100% выпускников бюджетной формы подготовки. При этом число тех, кто возмещает в бюджет средства, затраченные на обучение, из года в год уменьшается: с 72 человек в 2016 году до 27 в 2018 году. Закрепленность кадров на первом рабочем месте превышает 83%.

Иностранных студентов в меуниверситетах - около 4,3 тыс. человек, или более 28% общей численности. Только в БГМУ за последние три года их прием увеличился почти в 6 раз и составил в среднем 400-450 человек. Экспорт образовательных услуг за последние 10 лет в вузе вырос с $1,5 млн в 2009 году до почти $10 млн в 2019-м.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить жильем врачей и работников социальной сферы. Об этом глава государства заявил во время посещения...
 
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