|
В автобусе, дома, ночью: как можно использовать гаджеты в обучении музыке?
Источник материала: СТВ
Цифровые устройства повсеместно внедряются во все сферы нашей жизни. Как используют современные устройства музыканты, рассказал в программе
И наша позиция такая, что если они к нам не идут, то мы идем к ним в телефоны. И это эффективно. У нас несколько курсов разработано по сольфеджио и музыкальной литературе, которые используются через электронные устройства – и дети могут учиться. Это может происходить, когда угодно: в автобусе, когда ребенок едет на уроки, это может быть дома, ночью, в конце концов, если не спится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цифровые устройства повсеместно внедряются во все сферы нашей жизни. Как используют современные устройства музыканты, рассказал в программе «Большой город»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)