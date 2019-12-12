«Ненавижу Беларусь»: физик из NASA поддержала интеграцию с Россией

Источник материала: KYKY

Физик из Беларуси Яна Король, которая работала в Национальной Академии наук Беларуси и в NASA, высказалась насчет интеграции с Россией в Facebook. Девушка заявила, что не до конца понимает ее смысл, но точно поддерживает – «с беларуским паспортом в этом мире жить нельзя».

«Наша Нива» заметила пост Яны – и попросила ее уточнить свою точку зрения. «Потому что беларусов за людей не считают. В отличие от россиян, к которым во всем мире относятся с большим уважением», – уточнила физик.

На вопрос, почему девушка не живет в таком случае в России, она ответила: «Зачем мне жить в России, если я живу во Франции. Это лучшая страна для жизни. Но это не мешает мне ненавидеть Беларусь и жалеть о том, что я не из России».

Зайшоў паглядзець на старонку гэтай нянавісніцы і ўсё стала зразумела. А гэта неяк лечыцца? pic.twitter.com/2NXzHO1lWN — Alieś Chackievič (@_Slashman) December 13, 2019

«Никогда не понимала беларуской государственности и поддерживаю вступление в состав Российской Федерации», – продолжила Яна Король обсуждение в Facebook.

Фото обложки: Анастасия Рогатко.