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«Ненавижу Беларусь»: физик из NASA поддержала интеграцию с Россией

13.12.2019 12:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Физик из Беларуси Яна Король, которая работала в Национальной Академии наук Беларуси и в NASA, высказалась насчет интеграции с Россией в Facebook. Девушка заявила, что не до конца понимает ее смысл, но точно поддерживает – «с беларуским паспортом в этом мире жить нельзя».

«Наша Нива» заметила пост Яны – и попросила ее уточнить свою точку зрения. «Потому что беларусов за людей не считают. В отличие от россиян, к которым во всем мире относятся с большим уважением», – уточнила физик.

На вопрос, почему девушка не живет в таком случае в России, она ответила: «Зачем мне жить в России, если я живу во Франции. Это лучшая страна для жизни. Но это не мешает мне ненавидеть Беларусь и жалеть о том, что я не из России».

«Никогда не понимала беларуской государственности и поддерживаю вступление в состав Российской Федерации», – продолжила Яна Король обсуждение в Facebook.

Фото обложки: Анастасия Рогатко.

Читайте по теме: Физик-оптик Яна Король: «Наши люди работают и в NASA»

 
 
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Физик из Беларуси Яна Король, которая работала в Национальной Академии наук Беларуси и в NASA, высказалась насчет интеграции с Россией в Facebook. Девушка заявила, что не...
 
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