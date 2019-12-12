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«Ненавижу Беларусь»: физик из NASA поддержала интеграцию с Россией
Источник материала: KYKY>
Физик из Беларуси Яна Король, которая работала в Национальной Академии наук Беларуси и в NASA,
«Наша Нива» заметила пост Яны – и попросила ее уточнить свою точку зрения. «Потому что беларусов за людей не считают. В отличие от россиян, к которым во всем мире относятся с большим уважением», – уточнила физик.
На вопрос, почему девушка не живет в таком случае в России, она ответила: «Зачем мне жить в России, если я живу во Франции. Это лучшая страна для жизни. Но это не мешает мне ненавидеть Беларусь и жалеть о том, что я не из России».
«Никогда не понимала беларуской государственности и поддерживаю вступление в состав Российской Федерации», – продолжила Яна Король обсуждение в Facebook.
Фото обложки: Анастасия Рогатко.
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