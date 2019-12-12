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Ей снился Богданович и она придумала фудбоксы с белорусской кухней. Рассказываем о лучшей студентке года-2019

13.12.2019 12:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На днях прошел республиканский конкурс «Лучший студент года». В этом году статус первого студента страны завоевала студентка 4 курса факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета.

Чем поразила Дарья членов жюри и как для нее прошел конкурс, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Дарья Павловская, победитель республиканского конкурса «Студент года-2019»:
Я всех поразила, потому что мой номер был посвящен Максиму Богдановичу. Мои друзья специально записали кавер на песню «Зорка Венера», который был сопровождением моего творческого номера. Я рисовала портрет Богдановича вместе с еще одним студентом своего университета, который внешне даже похож на Богдановича.

Ей снился Богданович и она придумала фудбоксы с белорусской кухней. Рассказываем о лучшей студентке года-2019

Он даже позировал?

Дарья Павловская:
Да. И мы вместе рисовали. Концепция всего номера вышла в то, что я читаю книги, они воодушевляют нас, и ко мне явился во сне Богданович, который меня воодушевил на сам портрет, и он мне помог его нарисовать. Наутро я просыпаюсь, а Богдановича нет, а есть только его портрет. Получилось как-то так.

Какие у тебя планы на будущее?

Дарья Павловская:
Я сегодня участвую в областном этапе «100 идей для Беларуси», буду представлять свой проект «Смачна жыць на Беларусі».

Это про драники?

Дарья Павловская:
Да, это на самом деле фудбоксы, благодаря которым мы можешь приготовить любое национальное блюдо Беларуси с инструкциями и ингредиентами. Затем впереди сессия и ее надо как-то сдавать. Это мои самые ближайшие планы.

«Лучший студент года»: кто может принять участие в конкурсе

Люди в материале: Юлия Зинкевич
 
 
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На днях прошел республиканский конкурс «Лучший студент года». В этом году статус первого студента страны завоевала студентка 4 курса факультета славянских и...
 
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