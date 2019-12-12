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Ей снился Богданович и она придумала фудбоксы с белорусской кухней. Рассказываем о лучшей студентке года-2019
Источник материала: СТВ
На днях прошел республиканский конкурс «Лучший студент года». В этом году статус первого студента страны завоевала студентка 4 курса факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета.
Чем поразила Дарья членов жюри и как для нее прошел конкурс, узнали в программе
Дарья Павловская, победитель республиканского конкурса «Студент года-2019»:
Он даже позировал?
Дарья Павловская:
Какие у тебя планы на будущее?
Дарья Павловская:
Это про драники?
Дарья Павловская:
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Ей снился Богданович и она придумала фудбоксы с белорусской кухней. Рассказываем о лучшей студентке года-2019
На днях прошел республиканский конкурс «Лучший студент года». В этом году статус первого студента страны завоевала студентка 4 курса факультета славянских и...
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