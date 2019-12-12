Главный российский холостяк выступил в Минске

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минск с концертом приезжал Егор Крид. Главный сердцеед современной хих-хоп-сцены собирал одну из самых больших площадок города — «Минск-Арену». Егор вышел на сцену с гипсом на руке, которую сломал на съемках клипа. На сцену в этот вечер также поднимался самый популярный белорусский блогер Влад Бумага. Как прошел концерт — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.





















































Больше фото с концерта вы найдете в разделе «фотоотчеты» на AFISHA.TUT.BY.

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