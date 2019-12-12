|
Главный российский холостяк выступил в Минске
Источник материала: Tut.by
Вчера в Минск с концертом приезжал Егор Крид. Главный сердцеед современной хих-хоп-сцены собирал одну из самых больших площадок города — «Минск-Арену». Егор вышел на сцену с гипсом на руке, которую сломал на съемках клипа. На сцену в этот вечер также поднимался самый популярный белорусский блогер Влад Бумага. Как прошел концерт — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
Больше фото с концерта вы
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в Минск с концертом приезжал Егор Крид. Главный сердцеед современной хих-хоп-сцены собирал одну из самых больших площадок города - «Минск-Арену». Егор вышел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)