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Лукашенко придумал раздавать врачам жильё, чтобы они не сбегали в Польшу

13.12.2019 12:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Нехватка кадров в медицине – большая проблема Беларуси. Судя по статистике, в стране недостает как минимум 2,9 тысячи врачей и трех тысяч медсестер. Специалисты охотно переезжают в Польшу (зарплаты – почти в десять раз выше), где среди врачей-иностранцев занимают второе место по численности – об этом сказано в отчетах польского Министерства здравоохранения. Но Александр Лукашенко придумал, как остановить отток кадров: по его мнению, в Беларуси вопрос с врачами закроется, если выдавать им жилье.

Разница в зарплатах врачей Польши и Беларуси огромная

По данным «Белстата», средняя зарплата в здравоохранении Беларуси в сентябре достигла 936 рублей, или почти 400 евро, и это без учета налогов. При этом врачи в среднем зарабатывали в сентябре, по статистике, 1507 рублей, также без налогов. Хотя обещаешься, что к 2025 году зарплаты беларуских медиков вырастут вдвое – и будут составлять 150% от средних зарплат по экономике.

В Польше же специалисты могут рассчитывать на гораздо большие суммы – до четырех тысяч евро. К тому же, устроиться медиком в Польше вот-вот станет ощутимо проще. Польский Минздрав вводит новые правила приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза. Им не придется подтверждать диплом – эти изменения затронут прежде всего врачей из Беларуси и Украины.

Острую нужду Беларуси во врачах подтверждает статистика

TUT.by наглядно показал, как выглядит дефицит медработников по областям страны. Худшее положение в Гомельской области: там ищут 575 врачей и 736 медсестер. На втором месте – Минск. Наиболее выгодное положение у Могилевской области: там открыто 297 вакансий для врачей и 173 для медсестер.

Что предлагает сделать Лукашенко, чтобы удержать специалистов в стране

Еще в конце октября президент заявил, что врачей нужно обеспечить «современным медицинским оборудованием», а также, безусловно, повысить зарплаты. Но, беседуя с журналистами, Лукашенко честно ответил, что проблема с медиками в стране его «не напрягает». «Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал [в другую страну]. <…> Силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь», – уверял президент.

Сегодня, 13 декабря, Александр Лукашенко предложил новые методы в борьбе за беларуских медиков, пишет «БелТА». Его риторика была следующей: «Главное – это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров». Президент потребовал построить для специалистов жилье по примеру домов в Боровлянах. Также Лукашенко отверг все домыслы насчет серьезных проблем с кадрами в Беларуси – с его слов, никакого оттока врачей не наблюдается.

Читайте по теме: «Мы все девочки по вызову». Как выглядит работа участкового врача изнутри

 
Теги: Минск
 
 
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Нехватка кадров в медицине – большая проблема Беларуси. Судя по статистике, в стране недостает как минимум 2,9 тысячи врачей и трех тысяч медсестер. Специалисты...
 
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