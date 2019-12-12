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«Надо, чтобы существовало обязательное музыкальное образование для всех»
Источник материала: СТВ
Что в большей степени влияет на успех в музыкальном образовании, рассказываем в программе
Не обязательно только в музыке. Это же все очень смежно: и музыка, и литература, и изобразительное искусство. В идеальном варианте надо еще, чтобы существовало обязательное музыкальное образование для всех. Не просто урок музыки, а чтобы каждый ребенок мог осваивать какой-то инструмент – он может его выбрать и осваивать. Есть такие системы: это система Карла Орфа или система Золтана Кодая, которая позволяет абсолютно любому ребенку заниматься музыкой в разных возрастах. И детям очень нравится.
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Что в большей степени влияет на успех в музыкальном образовании, рассказываем в программе «Большой город».
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