ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнес Мошенского под угрозой: Россельхознадзор выступил против норвежской рыбы

13.12.2019 12:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. Российское ведомство жалуется на рыбную продукцию, которая сделана из норвежского сырья. Якобы в ней «неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ». Россияне обратились и к норвежским коллегам.





Ведомство хотело провести инспекцию предприятий Норвегии, которые выращивают рыбу. Но инспекторов из России не смогли принять, сославшись на плотный график.

По данным российской стороны, с 1 января по 15 ноября 2019 года в Беларусь импортировано свыше 10,2 тыс. т «аквакультурной продукции» из Норвегии.

На весь указанный объем для исследований, согласно информации белорусской госветслужбы, было отобрано всего 17 проб. При этом из 10,2 тыс. тонн рыбной продукции, полученной Республикой Беларусь из Норвегии, 93% (9,5 тыс. тонн) было в последующем отправлено в Россию.

Россияне фактически требуют закрыть поставки готового продукта из Беларуси в РФ.

Напомним, что основной производитель такой продукции — СП ООО «Санта Бремор» Александра Мошенского. Это один из самых важных активов его группы «Санта». Бизнес был основан еще отцом предпринимателя.

По данным за 2016 год, выручка компании составляла более 590 млн рублей против примерно 477 млн в 2015-м.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. Российское ведомство жалуется на рыбную...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надо, чтобы существовало обязательное музыкальное образование для всех»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика