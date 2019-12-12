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Неофициально: Контракт с главой Нацбанка Беларуси Павлом Каллауром продлен

13.12.2019 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель правления Национального банка Беларуси (НББ) Павел Каллаур сохранит пост в течение ближайших лет, соответствующий контракт парафирован, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник в банковских кругах.

Неофициально: Контракт с главой Нацбанка Беларуси Павлом Каллауром продлен
"Контракт с нынешним главой Нацбанка Павлом Каллауром продлен. В Беларуси, как правило, контракт с руководителем Нацбанка заключается на 5 лет", - сказал источник.

В пресс-службе Нацбанка не стали опровергать данную информацию. "Председатель правления Национального банка назначается и освобождается от должности указами президента Республики Беларусь. Указ о назначении нынешнего председателя правления №622 был подписан 27 декабря 2014 года, срок нахождения в должности в указе не обозначен", - сказал представитель пресс-службы.

Каллаур возглавляет Нацбанк с 27 декабря 2014 года. Среди главных достижений НББ за последние 5 лет эксперты называют стабилизацию валютного курса, поступательную либерализацию валютного рынка, рекордно низкую инфляцию и ставку рефинансирования.

Каллур работал заместителем председателя правления НББ с его основания в 1993 году, с 1999 года и до 2010 года - первым заместителем главы Нацбанка. В 2010-2014 годах он возглавлял ОАО "Банк БелВЭБ" (дочерний банк ВЭБ.РФ).

Как сообщалось, Нацбанк намерен перейти к режиму таргетирования инфляции при реализации денежно-кредитной политики с 1 января 2021 года. С 2015 года НББ реализует денежно-кредитную политику в режиме монетарного таргетирования.

Ранее также сообщалось, что Каллаур заявил о необходимости внести изменения в Банковский кодекс и законодательно закрепить обязательство руководства Нацбанка уйти в отставку в случае невыполнения целей по инфляции.

Между тем, в конце ноября президент Беларуси Александр Лукашенко публично озвучил вероятность альтернативных кандидатур на пост главы Нацбанка, если не будет выполнено его поручение о директивной финансовой поддержке убыточных колхозов со стороны банковской системы.

"Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах, а ему все подчинено, мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью колхозам - ИФ) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается", - заявил 22 ноября глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что вопрос шефской помощи банками сельхозпредприятиям не снимается. "А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает - это сделают другие", - резюмировал он.
 
 
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Председатель правления Национального банка Беларуси (НББ) Павел Каллаур сохранит пост в течение ближайших лет, соответствующий контракт парафирован, сообщил...
 
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